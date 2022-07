OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - L'inflation au Canada a atteint le niveau le plus élevé en près de quatre décennies, ce qui a incité à relever les taux directeurs en vue d'autres hausses à venir. Cela aura une incidence sur la croissance du prix des maisons au Canada et sur la capacité de l'industrie à créer des logements dont on a grandement besoin pour aider à rétablir l'abordabilité.