L'autrice Myriam Daguzan Bernier et l'illustratrice Cécile Gariépy remportent le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2020 pour Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité!

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, a annoncé virtuellement le nom des lauréates du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2020, sélectionnées par un jury de bibliothécaires.Il s'agit de Myriam Daguzan Bernier et Cécile Gariépy pour leur oeuvre Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité, aux éditions Cardinal. Elles se partagent une bourse de 5 000 $ offerte par la Ville de Montréal.

Destiné à un lectorat de 12 ans et plus, l'ouvrage, inclusif et rassembleur, aborde avec bienveillance les thèmes liés non seulement à la découverte de la sexualité, mais aussi aux questions relatives à l'identité, à la relation aux autres et à l'image de soi, le tout avec un parti pris avoué pour la sexualité au sens large - c'est-à-dire la connaissance de soi et des autres, l'accès aux informations les plus à jour et l'établissement d'un sain dialogue.

« Nous félicitons toutes les finalistes pour leurs œuvres aux mérites littéraires et artistiques remarquables, qui propagent l'amour de la lecture et, avec elle, les connaissances qu'elle permet d'acquérir. Le dictionnaire de Myriam Daguzan Bernier et Céline Gariépy s'est distingué cette année en aidant les jeunes à se familiariser avec des sujets qui les touchent, à faire face à des situations complexes et à franchir certains obstacles dans leur vie présente et future. Cette œuvre représente un magnifique projet pédagogique », a indiqué Magda Popeanu.

« La bienveillance, ce sentiment par lequel on souhaite du bien à l'autre, est un mot que nous entendons beaucoup depuis quelques mois. Nous n'aurions pu trouver de meilleur qualificatif pour ce dictionnaire unique, tant il est évident que l'autrice a voulu faire le bien avec ce livre. Dans une volonté claire de présenter un dictionnaire sur la sexualité, ouvert, sans tabou, le choix de l'artiste Cécile Gariépy aux illustrations est un sans-faute », a souligné Marie-Michèle Bernier, bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent et membre du jury 2020.

Myriam Daguzan Bernier :

Diplômée en histoire de l'art ainsi qu'en pédagogie de l'enseignement supérieur et étudiante en sexologie à l'UQAM, Myriam Daguzan Bernier est une éternelle curieuse qui veut tout savoir. Depuis plusieurs années, elle promène sa plume dans plusieurs médias québécois - BazzoMAG, Châtelaine, Clin d'œil, Nightlife, Huffington Post et La Gazette des femmes - et passe beaucoup de temps à fouiller dans les livres et sur le Web, à la recherche d'informations pertinentes et éclairantes sur les questions en lien avec la sexualité. Elle a créé le blogue sexologique et féministe La tête dans le cul, dans lequel elle collige chaque semaine les nouvelles sexo-féministes les plus pertinentes, décortique des phénomènes socioculturels liés à la sexualité et recense les ouvrages les plus intéressants sur le sujet. Elle signe ici son premier livre.

Cécile Gariépy :

Cécile Gariépy est une illustratrice basée à Montréal. Elle aime les images qui racontent des histoires. Elle conçoit des illustrations pour différents supports, des journaux américains jusqu'aux emballages de produits alimentaires québécois, sans jamais oublier la carte d'anniversaire annuelle pour sa mère. Son travail, ludique et vivant, met l'accent sur la couleur, la composition et la conception du personnage.

Les autres livres finalistes pour le Prix cette année étaient :

Chimie 501 - Josée de Angelis, éditions du Parc en face;

- Josée de Angelis, éditions du Parc en face; Les fables extravagantes de Conrad le corbeau - Pierrette Dubé et Audrey Malo , éditions les 400 coups;

- Pierrette Dubé et , éditions les 400 coups; Kid - Amélie Dumoulin et Émilie Leduc , éditions Québec Amérique;

- Amélie Dumoulin et Émilie , éditions Québec Amérique; Simone sous les ronces - Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra Dumais , éditions Fonfon.

Le jury 2020 était composé de :

Marie-Michèle Bernier, bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent;

Valérie Desmangles, bibliothèque de La Petite-Patrie;

Isabelle Jameson , bibliothèque Le Prévost;

, bibliothèque Le Prévost; Tourmaline Ren, bibliothèque Mordecai-Richler;

Julie Sélesse-Desjardins, bibliothèque Robert-Bourassa.

La vidéo d'annonce des lauréates du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal est diffusée le 22 octobre 2020, durant la Semaine des bibliothèques publiques , sur le site Web de la Ville : montreal.ca

