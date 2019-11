L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers annonce la composition des nouveaux comités consultatifs des intervenants

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est très heureuse d'annoncer la composition des six nouveaux comités consultatifs des intervenants. Ces comités fourniront des conseils et des commentaires au Conseil d'administration de l'ARSF et participeront à la définition de l'avenir de la réglementation financière de l'Ontario.

Le processus de mise en candidature a suscité un grand intérêt, attirant 265 candidatures d'un vaste bassin intersectionnel de candidats de chaque secteur. Un grand merci à tous les candidats qui ont participé à cette importante initiative; vos commentaires et vos points de vue demeureront très importants dans la suite de nos travaux ensemble.

Les nouveaux comités consultatifs des intervenants sont un autre exemple de l'engagement de l'ARSF pour l'ouverture, la transparence et la collaboration avec les intervenants, ainsi que de la façon dont elle tient compte d'un large éventail de perspectives dans sa prise de décisions stratégiques.

Pour consulter la liste des membres des comités consultatifs des intervenants, cliquez sur le lien de chaque comité :

Les comités consultatifs des intervenants auront des réunions avec le conseil d'administration de l'ARSF à partir de novembre et formuleront des commentaires sur notre Ébauche des priorités et du budget pour 2020-2021.

Depuis le 8 juin 2019, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) assume les fonctions de réglementation de la Commission des services financiers de l'Ontario et de la Société ontarienne d'assurance-dépôts. Renseignez-vous sur l'ARSF et sur son approche à l'égard de la sécurité, de l'impartialité et du choix dans les services financiers non liés aux valeurs mobilières à l'adresse www.fsrao.ca/fr.

