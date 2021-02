L'Autorité invite les Québécois tentés par l'investissement autonome à s'informer

MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir mis en garde les Québécois la semaine dernière à l'égard des risques très élevés liés à toute forme de spéculation boursière, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») invite maintenant la population à consulter sur son site Web une nouvelle section portant spécifiquement sur l'investissement autonome.

De plus en plus de Québécois s'aventurent à négocier des titres en bourse de façon autonome sur des plateformes de courtage en ligne ou d'autres applications, sans conseils. L'Autorité rappelle que les marchés sont volatils et imprévisibles et qu'investir par soi-même est une tâche délicate qui comporte d'importants risques.

L'information publiée par l'Autorité dans sa section Web porte notamment sur les risques associés à l'investissement autonome, mais aborde aussi certaines questions simples mais fondamentales que doivent se poser les investisseurs à l'égard d'une entreprise, par exemple :

Quelle est la situation financière de l'entreprise? Son niveau d'endettement?

Le secteur d'activités dans lequel elle œuvre est-il en croissance et prometteur?

Y a-t-il des facteurs connus qui pourraient influencer négativement sa rentabilité?

Enregistre-t-elle des profits ou des pertes?

Qu'est-ce qui indique que le placement visé sera rentable?

« L'Autorité considère important de réitérer à la population que l'investissement autonome requiert des connaissances et compétences particulières », a déclaré le président-directeur général de l'Autorité, Louis Morisset. « Nous souhaitons sensibiliser les Québécois à l'égard des questions qu'ils doivent se poser avant d'investir de façon autonome et de la nécessité de bien évaluer les risques inhérents à une telle démarche. »

En raison de la spéculation, la valeur en bourse de certains titres d'entreprise a récemment explosé, sans aucune information crédible indiquant que ces entreprises pourraient devenir plus rentables. La valeur en bourse de ces titres est susceptible de retomber tout aussi rapidement. L'Autorité réitère aux Québécois son appel à la prudence et au plus grand discernement.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

