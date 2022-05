L'Autorité dévoile son énoncé annuel des priorités 2022-2023

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») dévoile aujourd'hui son énoncé annuel des priorités 2022-2023 afin d'informer le public et les divers intervenants du secteur financier des principales initiatives qu'elle entend mettre de l'avant au cours de la prochaine année.

Parmi plusieurs travaux, l'Autorité prévoit consacrer d'importants efforts à l'amélioration de ses services d'assistance aux consommateurs de produits et services financiers, à l'éducation financière, à ses activités de surveillance et d'encadrement ainsi qu'à la mise en application des lois. Elle poursuivra aussi ses travaux d'optimisation de la charge de conformité de ses clientèles assujetties et mettra de l'avant de nouvelles initiatives visant les fintechs et l'innovation. De plus, l'Autorité entend accroître ses actions afin de favoriser l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les activités et décisions financières.

Les initiatives de l'énoncé annuel des priorités 2022-2023 s'inscrivent dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2021-2025 de l'Autorité et de la vision que l'organisation s'est donnée : « Une Autorité à valeur ajoutée pour le consommateur et le secteur financier ».

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

