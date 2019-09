L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet classée au rang des Employeurs de choix au Canada

OTTAWA, le 30 sept. 2019 /CNW/ - L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) vient une fois de plus de voir son nom inscrit au palmarès des Employeurs de choix au Canada. L'exploitant du domaine .ca basé à Ottawa s'est taillé une place une fois de plus sur la prestigieuse liste des Employeurs de choix au Canada. Le programme des Employeurs de choix souligne le rendement exceptionnel sur le plan de l'engagement, du rendement, du leadership et de la culture des employés dans les milieux de travail au Canada et à l'étranger.

Cette nouvelle s'inscrit dans la lignée des récents prix des RH canadiens remportés par l'ACEI, alors que des organismes à but non lucratif dans le domaine des technologies ont donné toute une raclée à des géants de l'industrie, comme la Banque TD et WestJet pour remporter le Prix MaxSys Staffing & Consulting pour la stratégie de recrutement la plus efficace.



Citations de membres de la haute direction

« Nous sommes honorés qu'on nous reconnaisse une fois de plus comme étant un des Employeurs de choix au Canada. Nous formons une petite équipe en concurrence avec des entreprises technologiques énormes et connues partout sur la planète lorsque vient le temps d'attirer des talents - et nous le faisons dans un but précis. L'équipe de l'ACEI est déterminée à bâtir un meilleur Canada en ligne et nous ne ménageons aucun effort pour intégrer ce but à tous les aspects de notre culture organisationnelle. Voir notre nom sur la liste des 'Employeurs de choix au Canada' de Kincentric démontre que nos efforts portent fruit. »

-Sanita Alias, directrice des Ressources humaines de l'ACEI

« L'ACEI est une organisation unique. Jour après jour, les employés se présentent au travail et contribuent à rendre l'Internet au Canada plus sûr, plus stable et plus sécuritaire. Au cours des années, nous avons mis sur pied une équipe exceptionnelle et nous nous efforçons consciemment de faire en sorte que l'ACEI soit un endroit où les employés peuvent continuer d'innover et de fournir leurs meilleurs efforts. Nous sommes ravis, une fois de plus, de voir notre nom inscrit cette année sur la liste des 'Employeurs de choix au Canada' ».

- Byron Holland, président et chef de la direction de l'ACEI

À propos de la liste des 'Employeurs de choix au Canada'

L'inclusion de l'ACEI dans la liste des Employeurs de choix au Canada de Kincentric (auparavant Aon) découle d'un sondage détaillé visant à recueillir les opinions d'employés et de dirigeants, sur une analyse comparative externe détaillée, ainsi que sur la vaste expérience de Kincentric en matière de consultation dans le domaine des RH.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le programme des Employeurs de choix de Kincentric en cliquant ici.

Joignez-vous à l'équipe de l'ACEI

L'ACEI embauche! Consultez nos offres d'emploi les plus récentes sur le site à l'adresse cira.ca.

