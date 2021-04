L'Autorité annonce un projet collaboratif sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce un projet collaboratif avec le laboratoire de recherche Algora Lab (Université de Montréal) et CIRANO, sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le secteur financier. L'Autorité lance aujourd'hui une invitation aux consommateurs de produits et services financiers qui souhaitent s'exprimer sur le sujet à participer à l'un de trois ateliers de discussion qui se tiendront les 20, 22 et 27 avril prochains. Les consommateurs québécois peuvent s'inscrire et en apprendre davantage sur le contenu des ateliers en visitant la page de l'événement.

Ces ateliers se dérouleront selon la méthodologie utilisée dans le cadre du développement de la Déclaration de Montréal IA responsable.

« Avec ce projet, l'Autorité démontre une fois de plus sa volonté de bien comprendre les impacts de la transformation numérique sur les consommateurs de produits et services financiers », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « En analysant les informations qui seront fournies et les attentes qui seront formulées, nous pourrons mieux veiller à ce que la technologie, et l'intelligence artificielle en particulier soit utilisée de façon responsable, au bénéfice des consommateurs » a ajouté celui-ci.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

