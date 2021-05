L'Autorité accueille deux nouveaux membres au sein de son équipe de haute direction

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est fière d'annoncer la nomination de M. Éric Jacob à titre de surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution de même que celle de Mme Nathalie Hamel à titre de directrice générale des affaires publiques.

M. Jacob s'est joint à l'Autorité en 2008 à titre de chef du service du traitement des plaintes et de l'assistance. En 2010, il a été nommé aux postes de directeur des préenquêtes et de la cybersurveillance ainsi que de chef par intérim du service des crimes économiques. En 2012, il a été nommé directeur du service de l'inspection, puis il a été promu au titre de directeur principal du service de l'inspection en 2014. Depuis l'an dernier, Il est directeur principal de la vigie, des risques et de la performance.

M. Jacob possède une connaissance approfondie des marchés financiers ainsi que des activités de distribution de produits et services financiers. Avant de se joindre à l'Autorité, il a œuvré au sein d'institutions bancaires d'envergure où il a occupé diverses fonctions en matière de financement commercial et institutionnel, de gestion des risques et de services administratifs.

Mme Hamel cumule pour sa part près de 30 années d'expérience en affaires publiques et communication au sein d'organisations publiques et privées, dans des secteurs variés, et ce, sur les scènes canadienne et internationale. Elle a notamment été vice-présidente, Affaires publiques et communications à la Société des Alcools du Québec (SAQ) avant d'occuper un poste similaire chez Aéroports de Montréal (ADM). Elle est depuis 2018, Directrice - Image de marque et Stratégies numériques à la Ville de Montréal.

Reconnue comme une leader mobilisatrice, elle possède une vaste expérience en matière de déploiement de planification stratégique et d'image de marque ainsi que dans la conception et la mise en place de stratégies de relations publiques et numériques.

« Alors que l'Autorité s'engage dans le déploiement de son Plan stratégique 2021-2025, l'arrivée de ces deux leaders chevronnés vient compléter une équipe de direction et une organisation mobilisée autour de la vision d'une Autorité à valeur ajoutée pour le consommateur et le secteur financier », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers.

M. Jacob et Mme Hamel entreront officiellement en fonction respectivement le 31 mai et le 28 juin prochains.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

