L'Autorité accueille deux nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur la pratique des représentants

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'un appel de candidatures lancé le 10 août 2020 et visant à pourvoir deux postes vacants au sein du comité consultatif sur la pratique des représentants (le « CCPR »), l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce avoir retenu les personnes suivantes, pour un mandat renouvelable de deux ans :

Sylvain Poirier , Groupehypothèque.ca;

, Groupehypothèque.ca; Stéphanie Tremblay , Hub International.

Les autres membres actuels du CCPR sont :

Dany Bergeron , Financière Radisson inc.;

, Financière inc.; Joane Bourdeau ;

; Martin-Alexandre Campbell , Groupe Hélios Services financiers;

, Groupe Hélios Services financiers; Guy Duhaime , Groupe Financier Multi Courtage;

, Groupe Financier Multi Courtage; Vincent Gaudreau , Gaudreau Assurances;

, Gaudreau Assurances; Richard Guimont , SSQ Groupe financier;

, SSQ Groupe financier; Michel Kirouac , Groupe Cloutier;

, Groupe Cloutier; André Lacasse, Services financiers Lacasse inc.;

Catherine Mainguy , Accès-conseils Mainguy-Rochette inc.;

, Accès-conseils Mainguy-Rochette inc.; Suzanne Michaud , CAA-Québec;

, CAA-Québec; Guillaume Parent , Finandicap;

, Finandicap; Patrice Pouliot , Assurances Pouliot et associés inc.;

, Assurances Pouliot et associés inc.; Richard Sills , Intact Assurance.

Le CCPR a pour mandat d'échanger avec des représentants de l'Autorité sur une variété de sujets portant entre autres sur les pratiques de distribution de produits et services d'assurance de dommages, d'expertise en règlement de sinistres, d'assurance de personnes, de planification financière et de courtage hypothécaire. Les membres sont appelés à fournir des informations, suggestions, pistes de réflexion et solutions constructives visant notamment à contribuer à l'élaboration, l'interprétation et la mise en pratique de l'encadrement de leur secteur d'activité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

