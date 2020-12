Tous les efforts sont déployés pour répandre la joie en toute sécurité alors que les Canadiens font leurs achats plus tôt

OTTAWA, ON, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Durant les tout derniers jours de novembre, Postes Canada a livré près de trois millions de colis à l'échelle du pays. Après environ 800 000 colis livrés pendant la fin de semaine, nous avons livré environ 2,1 millions de colis le lundi 30 novembre 2020. En tant que chef de file de la livraison des colis au Canada, nous avons pleinement mis en œuvre nos plans pour intensifier nos efforts et mettre l'accent sur la sécurité tout en répondant aux très gros volumes de colis attendus pour les Fêtes.

Postes Canada traite le courrier et les colis jour et nuit afin de répondre à l'augmentation de la demande, dont le rythme s'est accéléré il y a quelques semaines, car les Canadiens ont commencé leur magasinage des Fêtes plus tôt. Nous nous attendions à ce qu'encore plus de consommateurs canadiens fassent des achats en ligne cette année. Nous avons donc demandé aux Canadiens de s'y prendre d'avance afin d'éviter une surcharge de notre réseau qui risquerait de nuire aux mesures essentielles de sécurité que nous avons instaurées. Nous prévoyons que le traitement et la livraison des colis se poursuivront à un rythme soutenu tout au long du mois de décembre, mais les clients pourraient tout de même constater des retards.

Conseils aux consommateurs

Lisez les renseignements de livraison fournis par les détaillants pour connaître les délais et les options qui répondent le mieux à vos besoins. De plus, vérifiez si certaines des entreprises locales que vous fréquentez ont commencé à vendre leurs produits en ligne.

par les détaillants pour connaître les délais et les options qui répondent le mieux à vos besoins. De plus, vérifiez si certaines des entreprises locales que vous fréquentez ont commencé à vendre leurs produits en ligne. Faites le suivi de vos articles en ligne pour savoir où ils se trouvent dans notre réseau.

Lorsque vous ramassez vos articles à un bureau de poste, assurez-vous d'apporter un masque ou un couvre-visage. Tous les clients, les employés et les visiteurs doivent en porter un dans toutes les installations de Postes Canada.

Si vous envoyez des colis à des proches que vous n'êtes pas en mesure de visiter cette année, vérifiez les dates limites d'expédition recommandées par Postes Canada.

Contexte - Plan pour la période des Fêtes de 2020

Postes Canada continuera d'accorder la priorité absolue à la sécurité de ses employés et du public pendant qu'elle traite les volumes élevés des Fêtes.

Nous avons embauché plus de 4 000 employés saisonniers temporaires, ajouté plus de 1 000 véhicules à notre parc et installé de l'équipement clé supplémentaire.

Nous livrons les envois la fin de semaine dans de nombreuses localités en plus d'avoir ajouté des emplacements de ramassage de colis et prolongé les heures d'ouverture de nombreux bureaux de poste.

Postes Canada travaille également avec ses clients principaux pour gérer la demande, améliorer le mouvement des colis dans son réseau et inciter les Canadiens à faire leurs achats à l'avance.

En plus du maintien de la distanciation physique dans tous les aspects de nos activités, le port d'un couvre-visage est obligatoire dans toutes les installations de Postes Canada.

