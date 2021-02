Waterloo, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - L'Assurance vie Équitable du Canada est heureuse de déclarer que son approche stratégique a continué de bien lui servir en 2020, malgré l'exercice de nos activités en pleine pandémie mondiale.

L'Assurance vie Équitable, l'une des compagnies mutuelles d'assurance vie les plus importantes au Canada, a terminé l'année 2020 avec un bénéfice fort et une croissance solide.

La Compagnie a enregistré un bénéfice de l'ordre de 153 millions de dollars, équivalant à un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 16 %. Ce résultat est attribuable à de fortes ventes, au rendement des placements, à l'incidence positive du ratio des frais favorable et des modifications des hypothèses au titre des provisions.

« Il n'y a aucun doute que la pandémie mondiale a eu, et continue d'avoir un effet profond dans la vie des Canadiens et a créé des défis pour tout le monde en 2020 que nous n'aurions pu jamais imaginer », déclare Ron Beettam, président-directeur général de l'Assurance vie Équitable. « Grâce à la résilience et à l'engagement de toute notre équipe, nous avons su répondre efficacement aux impacts défavorables causés par la pandémie, y compris la volatilité des marchés, et nous avons continué de réaliser un taux de croissance élevé sur la plupart des mesures importantes, pour terminer l'année 2020 dans une position de solidité financière. »

L'Assurance vie Équitable a déclaré des primes et des dépôts de l'ordre de 1,7 milliard de dollars en 2020, comptant pour 6 milliards de dollars de l'actif sous administration. Cette croissance a été appuyée par de très fortes ventes pendant la pandémie, puisque davantage de Canadiens se sont tournés vers l'assurance pour protéger la sécurité financière de leur famille. Hausse de 24 % du montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation par rapport à l'année précédente.

Le secteur d'activité de l'assurance individuelle a déclaré des ventes de 2020 de 149 millions de dollars, représentant la troisième année consécutive de la croissance des ventes à deux chiffres. Le secteur d'activité de l'épargne-retraite a déclaré des ventes de l'ordre de

401 millions de dollars, propulsées par les ventes de fonds distincts. Le secteur d'activité de l'assurance collective a enregistré des ventes de 46 millions de dollars, malgré les stratégies de prix concurrentielles de l'industrie et les répercussions de la pandémie sur les entreprises.

L'Assurance vie Équitable a terminé l'année avec un ratio du TSAV impressionnant de 166 %, qui est bien au-delà de la cible de réglementation et l'un des plus élevés de l'industrie. Ce résultat en matière de capital démontre que nous sommes bien positionnés afin

de continuer à respecter notre engagement envers nos titulaires de contrat. De plus, l'agence de notation de crédit DBRS Limited (DBRS Morningstar) a révisé à la hausse notre note de solidité financière pour la passer à A (élevée) avec tendances stables en septembre.

« Bien que nous ne connaissions pas les effets futurs que la pandémie mondiale pourrait avoir sur nos affaires, nous savons que nous pouvons affronter l'avenir avec confiance », affirme M. Beettam. « Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli ensemble, particulièrement au cours de cette année imprévisible, et je sais que la Compagnie est très bien positionnée pour faire face aux défis futurs. Nous continuerons de miser sur ces réalisations en nous concentrant sur la croissance interne et profitable dans tous les secteurs d'activité et de poursuivre nos efforts afin de répondre aux besoins de nos titulaires de contrat et nos partenaires de distribution. »

Faits saillants financiers de 2020

Bénéfice net atteignant 153 millions de dollars, pour un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 16 %.

Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un ratio de 166% à la fin de l'exercice.

Hausse des capitaux propres des titulaires de contrat dépassant 1 milliard de dollars.

Hausse de 6,8 % des primes et des dépôts atteignant 1,7 milliard de dollars.

Ventes de 149 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'assurance individuelle,

de 401 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'épargne-retraite et de 46 millions

de dollars pour le secteur d'activité de l'assurance collective.

Accroissement de l'actif sous administration de 17,6 % atteignant 6 milliards de dollars.

Prestations et paiements versés aux titulaires de contrat s'élevant à 820 millions de dollars.

Hausse de 24% du montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation s'établissant à 61 millions de dollars.

À propos d'Assurance vie Équitable du Canada

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons en collaboration avec des conseillers indépendants afin d'offrir des solutions en matière d'assurance individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective pour satisfaire à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n'est pas une compagnie typique de services financiers. Grâce à nos connaissances, notre expérience et nos compétences, nous sommes en mesure de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. En tant que mutuelle, nous ne sommes pas motivés par la pression d'actionnaires reliée aux résultats trimestriels. Cela nous permet de nous concentrer sur la gestion de stratégies qui favorise une croissance à long terme prudente, la continuité et la stabilité. Nous veillons à respecter notre engagement envers nos clients, maintenant et pour les années à venir.

www.equitable.ca/fr

