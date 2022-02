L'Assurance vie Équitable du Canada affiche des résultats financiers records pour l'année 2021 Tweet this

La Compagnie a déclaré des primes et des dépôts de l'ordre de 2,0 milliards de dollars en 2021, ce qui a contribué aux 6,8 milliards de dollars de l'actif sous administration. Cette croissance a été appuyée par de fortes ventes, puisque davantage de Canadiens se sont tournés vers l'assurance pour protéger la sécurité financière de leur famille. Le montant des participations versées à nos titulaires de contrat avec participation était de 79 millions de dollars, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

Le secteur d'activité de l'assurance individuelle a déclaré des ventes de l'ordre de 134 millions de dollars en 2021 attribuables aux ventes d'assurance vie entière. Le secteur d'activité de l'épargne-retraite a déclaré des ventes de l'ordre de 498 millions de dollars, propulsées par les ventes de fonds distincts. Le secteur d'activité de l'assurance collective a enregistré des ventes de 49 millions de dollars puisque nous continuons d'appuyer les petites entreprises canadiennes. Une autre année de ventes solides démontre que l'Assurance vie Équitable continue de croître de façon saine, et ce, malgré un contexte difficile.

L'Assurance vie Équitable a terminé l'année 2021 dans une position de solidité financière avec un ratio de capital parmi les plus forts de l'industrie à 167 %, selon la mesure du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV). Cela est bien au-delà de la cible de réglementation, démontrant que l'Assurance vie Équitable est bien placée pour satisfaire à ses engagements actuels et futurs envers les clients. De plus, l'agence de notation de crédit DBRS Morningstar a confirmé la note de solidité financière de l'Assurance vie Équitable de A (élevée) avec une perspective stable.

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons en collaboration avec des conseillers indépendants afin d'offrir des solutions en matière d'assurance individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective pour satisfaire à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n'est pas une compagnie typique de services financiers. Grâce à nos connaissances, notre expérience et nos compétences, nous sommes en mesure de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. En tant que mutuelle, nous offrons une sécurité financière de façon différente en nous concentrant exclusivement sur nos clients. Cela nous permet de développer des stratégies de gestion qui favorise une croissance à long terme prudente, la continuité et la stabilité. Nous veillons à respecter notre engagement envers nos clients, maintenant et pour les années à venir.

