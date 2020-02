L'Assurance vie Équitable du Canada affiche des résultats financiers records pour l'année 2019

WATERLOO, ON, le 13 févr. 2020 /CNW/ - L'Assurance vie Équitable, l'une des compagnies mutuelles d'assurance vie les plus importantes au Canada, a connu une année excellente en 2019, qui s'est traduite par un bénéfice record, une croissance solide et un ratio de capital très robuste mesuré par le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV).

La Compagnie a enregistré un bénéfice de l'ordre de 109 millions de dollars en 2019, équivalant à un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 13,2 %. Ce résultat est attribuable au rendement global excellent du portefeuille de placements de la Compagnie, lequel a été soutenu par les effets favorables des marchés.

L'Assurance vie Équitable a déclaré des primes et des dépôts de l'ordre de 1,6 milliard de dollars en 2019, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 12,5 % sur 5 ans. L'actif sous administration a franchi la barre des 5 milliards de dollars au cours de l'année. Cette croissance a été soutenue par des ventes globales importantes. Les secteurs d'activité de l'épargne-retraite et de l'assurance individuelle ont poursuivi leur élan qui a donné lieu à une autre année record au chapitre des ventes qui ont dépassé respectivement 400 millions de dollars et 130 millions de dollars. Le secteur d'activité de l'assurance collective a enregistré des ventes de l'ordre de 48,4 millions de dollars en 2019, compte tenu d'un marché difficile et concurrentiel. Le ratio du TSAV de la Compagnie, une mesure importante de la solidité financière, a clôturé l'année à 155 %.

« Nous avons connu une excellente année, une fois de plus, et notre situation financière est extrêmement bonne à l'aube de notre 100e anniversaire en affaires », indique Ron Beettam, président-directeur général chez l'Assurance vie Équitable. « Deux de nos secteurs d'activité ont réalisé des ventes records encore cette année et notre actif sous administration a dépassé les 5 milliards de dollars. Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons obtenus si l'on considère la concurrence du marché. »

« Nous envisageons avec confiance l'année 2020 et les 100 prochaines années en poursuivant nos efforts à l'égard de notre engagement qui vise une croissance rentable et la réalisation des objectifs de la Compagnie », renchérit M. Beettam. « Évidemment, nous prendrons le temps de célébrer le 100e anniversaire de l'Assurance vie Équitable en 2020. Il s'agit d'une étape importante pour nous; nous avons très hâte de célébrer cet événement avec toutes les personnes qui ont pris part à notre succès, c'est-à-dire les clients que nous avons eu le privilège de servir, le réseau de conseillers et de grossistes qui nous ont aidés à tenir nos promesses envers les Canadiens, sans oublier nos employés, anciens et actuels ».

Faits saillants financiers de 2019

Bénéfice net atteignant 109 millions de dollars, pour un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 13,2 %.

Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un ratio de 155 % à la fin de l'exercice.

Hausse des capitaux propres des titulaires de contrat avec participation atteignant 882 millions de dollars.

Hausse de 11,5 % des primes et des dépôts atteignant 1,6 milliard de dollars.

Ventes records en épargne-retraite de 407 millions de dollars et en assurance individuelle de 132 millions de dollars.

Croissance des primes en vigueur en assurance collective dépassant les 500 millions de dollars.

Accroissement de l'actif sous administration de 19,4 % atteignant 5,1 milliards de dollars.

Prestations et paiements versés aux titulaires de contrat s'élevant à 821 millions de dollars.

Hausse de 34,6 % du montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation s'établissant à 49,4 millions de dollars.

À propos d'Assurance vie Équitable du Canada

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour les aider à protéger ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons de concert avec des conseillers indépendants partout au Canada dans le but de vous offrir des solutions en matière d'assurance vie individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective afin de répondre à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n'est pas une compagnie typique de services financiers. Grâce à nos connaissances, notre expérience et nos compétences, nous sommes en mesure de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. La Compagnie appartient à ses titulaires de contrat et non à des actionnaires. Cela nous permet de nous concentrer sur la gestion de stratégies qui favorise une croissance à long terme prudente, la continuité et la stabilité.

