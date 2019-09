L'assurance maladie pour animaux : de plus en plus populaire après 30 ans d'existence

LAVAL, QC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de souligner le 30e anniversaire de l'arrivée du premier programme d'assurance pour animaux au Canada, l'Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ)1 en pratique des petits animaux a décidé de mettre en place, le 15 septembre 2019, la première Journée nationale de l'assurance animale.

Selon le plus récent rapport du North American Pet Health Insurance Industry2, en 2017 au Canada, près d'un quart de millions de chats et de chiens bénéficiaient d'une couverture d'assurance. Ce chiffre semble énorme, cependant il ne représente que 1,5 % de tous les chats et les chiens au pays. Un chiffre similaire à ce que l'on retrouve aux États-Unis (1 %), mais qui est nettement inférieur à 6 % en France, à 35 % en Grande-Bretagne ou à 80 % en Suède.

Toujours selon le même rapport, les nouveaux propriétaires acquérant une police d'assurance maladie sont en très forte hausse. Pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, la croissance du nombre de polices vendues fut 15,7 % en 2017, 18 % en 2016 et 15 % en 2015. Les chiens représentent 86,7 % des ventes d'assurance au Canada !

Assurer un animal pour quelques dollars par semaine facilite la planification du budget nécessaire à la bonne garde de son fidèle compagnon. Par exemple, au Canada en 2017, 401 829 réclamations furent effectuées par des propriétaires ayant assuré leur animal. Ceci représente une augmentation de 13,1 % en matière de réclamations et de 15,6 % pour le remboursement des frais par rapport à 2016.

Trop souvent, l'incapacité financière des propriétaires d'animaux a un impact majeur sur la décision à prendre devant les frais médicaux reliés à des problèmes de santé et d'accidents fortuits subis par leur animal. L'euthanasie semble être le seul choix pour diminuer le coût de la facture. L'AMVQ croit fermement que l'assurance réduit le nombre de ces euthanasies et offre une bonne protection en cas de maladie ou blessure.

L'accès à des soins vétérinaires de plus en plus spécialisés peut aussi faire grimper les réclamations à des niveaux insoupçonnés. Par exemple, en 2017, la réclamation la plus coûteuse aux États-Unis était pour un chat. Le siamois de quatre ans souffrait d'une effusion péritonéale et de dilatation gastrique. La somme des traitements s'élevait à 53 593 $ US.

Beaucoup de chemin reste à parcourir lorsqu'on réalise que, si les foyers québécois hébergent 15,2 % de tous les chats et les chiens au Canada, ils ne représentent que 3,5 % de tous ceux qui sont assurés au pays.

Que ce soit à la suite d'un banal accident, d'une grave maladie ou les conséquences normales du vieillissement, les occasions de se voir rembourser ses frais médicaux sont multiples.

Vous trouverez sur le site de l'AMVQ la liste des demandes de réclamation les plus fréquentes au Québec en 2017. Vous pourrez également y découvrir de nombreux témoignages de propriétaires comme Sophie Lavoie de Sainte-Anne-de-Bellevue qui a contracté une assurance pour son chien Charlie. Ainsi, lorsqu'elle s'est présentée l'an dernier dans un centre d'urgence avec son labrador de trois ans ayant avalé un corps étranger, elle a vu sa facture de 4 703,77 $ réduite de 80 %, grâce à l'assurance.

N'hésitez donc pas à demander à votre médecin vétérinaire ou à un membre de son équipe médicale de vous donner des brochures d'information sur le sujet ou à vous mettre en contact avec les représentants des différentes compagnies. Des programmes d'essai sans frais sont même disponibles.

1. L'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux regroupe 850 médecins vétérinaires www.amvq.quebec.



2. The 2018 North American Pet Health Insurance Industry Report, Industry Results for Years 2013 to 2017. North American Pet Health Insurance Association (Naphia) https://naphia.org.

