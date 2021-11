TORONTO, le 19 nov. 2021 /CNW/ - La Black Business and Professional Association (BBPA) organisera une campagne de sensibilisation à l'échelle du pays pour son programme Services de développement de la mise en œuvre du conseil aux entreprises (BAIDS). Cette campagne débutera le 19 novembre 2021 et se rendra en Alberta, à Halifax, au Nunavut et en Saskatchewan.

Créé pour fournir aux entreprises appartenant à des Noirs les outils et les connaissances nécessaires pour réussir sur le marché concurrentiel des affaires au Canada, BAIDS, un programme personnalisé, est conçu pour renforcer et habiliter les entreprises noires qui n'ont pas les ressources et l'expertise nécessaires pour exécuter des fonctions professionnelles essentielles. Des conseils généraux aux complexités du marketing, de la dotation en personnel et du droit fiscal, le programme sert de bouée de sauvetage aux entrepreneurs noirs, leur offrant un soutien essentiel aujourd'hui pour un succès à long terme demain.

Des professionnels et des experts noirs fourniront les services du programme, en veillant à ce que toutes les orientations soient filtrées à travers une lentille noire et tiennent compte des défis uniques auxquels les propriétaires d'entreprises noirs sont confrontés dans le climat commercial actuel. Les expériences des participants au programme BAIDS sont adaptées à leurs besoins spécifiques. La BBPA couvre tous les coûts du programme, sans contrepartie financière pour les propriétaires d'entreprise.

"Une campagne de sensibilisation nationale est une étape importante pour renforcer notre programme et s'assurer que nous comprenons les véritables besoins de nos participants", déclare Michael Pinnock, trésorier de la BBPA. "Bien que nous ayons une bonne compréhension des compétences et des ressources nécessaires pour réussir sur le marché de l'après-COVID-19, différents segments de la population ont des besoins spécifiques variables et des lacunes dans la disponibilité des ressources. Nous voulons nous assurer que nous pouvons adapter notre programme spécifiquement à leurs différentes situations."

Nadine Spencer, PDG de la BBPA, ajoute : "Les propriétaires d'entreprises noires doivent prendre conscience des ressources qui sont disponibles. Il existe maintenant un forum pour communiquer le soutien et l'éducation dont ils ont besoin. Je suis ravie de voir le programme BAIDS voyager à travers le pays. Ce sera un honneur de rencontrer et d'apprendre à connaître mes collègues propriétaires d'entreprise noirs canadiens. Nous faisons tous partie de l'effort de redressement en cette période post-pandémique, et je crois qu'ensemble, avec les bons outils et les bonnes connaissances, nous pouvons bâtir une économie plus forte, meilleure et plus équitable."

Fondé en 1983, la BBPA est un organisme de bienfaisance dont la mission est de faire progresser la communauté noire du Canada en facilitant la prestation de programmes qui soutiennent l'excellence commerciale et professionnelle, l'enseignement supérieur et le développement économique. En plus des bourses d'études nationales de la BBPA, la BBPA présente les prix annuels Harry Jerome, la convention nationale des affaires noires (NBBPC), ainsi que des ateliers et des programmes au Centre d'excellence de la BBPA.

