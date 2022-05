L'Association nationale des retraités fédéraux demande une meilleure voie pour le vieillissement en Ontario

OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Alors que l'Ontario s'apprête à se rendre aux urnes le 2 juin, l'Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) fait campagne en faveur d'une meilleure voie à suivre pour bien vieillir dans la province.

Retraités fédéraux demande à tous les partis de veiller à ce que les personnes âgées puissent avoir accès à des soins de santé sûrs et de qualité lorsqu'elles en ont le plus besoin. Retraités fédéraux veut s'assurer que tous les candidat·e·s -- et le prochain gouvernement de l'Ontario -- comprennent qu'il est nécessaire d'adopter un plan pour les personnes âgées la province dès maintenant.

« Les Ontariens plus âgés ont souffert de façon disproportionnée au cours des deux dernières années de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Anthony Pizzino, directeur général de Retraités fédéraux. « L'Ontario a besoin d'un plan en matière de soins aux personnes âgées, un plan qui s'attaque aux problèmes dont nous avons observé la détérioration durant la pandémie, ainsi qu'aux conséquences de cette dernière, et qui mène la province vers un avenir plus sain en tant qu'endroit où il fait bon vieillir. »

Lors de ces élections, Retraités fédéraux demandent à tous les partis de s'engager à :

Adopter des normes sur les soins à domicile, en milieu communautaire et de longue durée, avec une réglementation, un contrôle, une reddition de comptes et une transparence améliorés, afin d'améliorer la prestation et les résultats des soins de santé.

Établir un poste indépendant de protecteur des personnes âgées et une stratégie provinciale pour les personnes âgées qui appuient le bien-être dans la vieillesse et les collectivités-amies des personnes âgées, tout en les impliquant dans les décisions politiques qui ont une incidence sur leur bien-être.

Affecter un financement qui satisfait aux besoins des personnes âgées, notamment en matière de soins de la vue, de planification des ressources humaines dans le secteur de la santé et du besoin urgent de traiter les opérations chirurgicales et les autres interventions qui ont été retardées.

« Les deux dernières années ont été difficiles pour les personnes âgées de l'Ontario et leurs familles, et même tragiques pour trop d'entre elles », a expliqué Linda MacDonald, administratrice du district de l'Ontario de Retraités fédéraux et présidente du Comité de la défense des intérêts de cette association. « Cela a durement touché leur santé et leur accès aux soins de santé. L'Ontario a besoin d'un plan afin de veiller à ce que les personnes âgées puissent accéder à des soins de santé de haute qualité, de façon sécuritaire et lorsque ces personnes en ont le plus besoin. Le moment est venu d'aborder le vieillissement en bonne santé, la détérioration de l'accès aux soins de santé et l'amélioration des soins à domicile et de longue durée. Et ces élections provinciales sont l'occasion, pour nous, d'y parvenir. »

Pour en savoir plus sur la campagne de Retraités fédéraux au sujet des élections de l'Ontario, consultez : retraitesfederaux.ca/electionontario2022

À propos de Retraités fédéraux :

L'Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que des juges de nomination fédérale, de leurs partenaires et de leurs survivant·e·s. Forte de près de 170 000 membres, dont plus de 60 000 vétéran·e·s et leurs familles, l'Association revendique des améliorations à la sécurité financière, à la santé et au bien-être de ses membres et des Canadien·ne·s depuis plus de 60 ans.

