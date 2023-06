L'Association minière du Canada annonce la nomination d'une nouvelle présidente

Carolyn Chisholm, de Rio Tinto, devient présidente du conseil d'administration de l'AMC

OTTAWA, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) est heureuse d'annoncer que Carolyn Chisholm, directrice générale des affaires externes chez Rio Tinto Canada, a été élue présidente du conseil d'administration de l'AMC pour un mandat de deux ans. Ayant participé activement à de nombreux groupes de travail, dont les comités exécutif, de relations avec les Autochtones, de la responsabilité sociale internationale et des relations publiques au cours des dernières années, Carolyn s'acquitte de ses nouvelles fonctions avec une grande connaissance de l'industrie et de l'AMC. Carolyn est également une fervente défenseure de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI) et du développement durable dans le secteur minier. Au cours des deux dernières années, elle a présidé l'équipe de direction de l'initiative Vers le développement minier durable de l'AMC.

Carolyn Chisholm - Crédit Photo : Julian Haber Photography (Groupe CNW/Association minière du Canada (AMC))

« Nous sommes ravis que Carolyn assume ce poste de présidence, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Grâce à son dévouement pour le secteur, tant par son travail chez Rio Tinto Canada que par sa vaste expérience au sein des nombreux comités de notre association, elle est extrêmement bien placée pour relever les défis et saisir les occasions qui s'offrent à elle. »

À compter d'aujourd'hui, Carolyn remplace David Clarry, vice-président de la responsabilité sociale d'entreprise chez Hudbay Minerals, qui a occupé le poste de président de juin 2021 à juin 2023.

« Le leadership constant de David tout au long de son mandat à titre de président a été essentiel alors que notre secteur se remet des répercussions de la pandémie, de problèmes d'approvisionnement, de difficultés liées à l'obtention de permis et de la pénurie de main-d'œuvre, affirme M. Gratton. Nous lui sommes reconnaissants pour son encadrement et sommes heureux de pouvoir compter sur son expertise continue en tant que membre actif du conseil d'administration de l'AMC. »

Carolyn possède plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie minière. Dans le cadre de ses fonctions chez Rio Tinto, elle est responsable de l'équipe des affaires externes canadiennes et dirige les stratégies de Rio Tinto auprès des gouvernements fédéral et provinciaux. Avant de se joindre à Rio Tinto, Carolyn a travaillé pendant plus de 20 ans dans les affaires extérieures et les politiques publiques à titre de vice-présidente du groupe Ressources naturelles et environnement au sein de la firme Global Public Affairs. Membre dévouée de sa communauté, elle est également membre du conseil d'administration de son hôpital local, membre fondatrice de l'initiative Women for Nature et membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche Terry Fox.

« Notre rôle dans l'approvisionnement des matières premières essentielles à la transition énergétique mondiale n'a peut-être jamais été aussi crucial, selon Mme Chisholm. Notre secteur extrait certains des minéraux et métaux ayant la plus faible intensité carbonique de la planète, et c'est l'une des raisons pour lesquelles des pays du monde entier veulent des produits du Canada. Notre engagement à l'égard des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, la lutte contre les changements climatiques et l'exploitation minière durable est sans pareil. Je suis honorée d'assumer ce rôle de leadership auprès de l'AMC à un moment aussi important pour notre secteur et notre pays. »

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 125 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 22 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 665 000 personnes partout au pays. Toutes proportions gardées, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

Renseignements: Cynthia Waldmeier, Directrice des communications, Association minière du Canada, Téléphone : 613 233-9392, poste 225, ou 613 894-2128 (cellulaire), Courriel : [email protected]