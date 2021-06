David Clarry, de Hudbay, est élu président du conseil d'administration de l'AMC

OTTAWA, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) est heureuse d'annoncer que David Clarry, vice-président de la responsabilité sociale d'entreprise chez Hudbay Minerals inc., a été élu président de l'AMC pour un mandat de deux ans. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, David mettra à profit sa vaste expérience du secteur minier, de même que sa connaissance solide de l'AMC, acquise en participant activement à de nombreux comités, y compris le comité exécutif, le Comité de la responsabilité sociale internationale et le Comité des relations avec les Autochtones, au cours des dernières années.

« Nous sommes heureux que David assume ce poste de direction, déclare Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. En tant que leader de la RSE dans notre secteur, David connaît bon nombre des enjeux qui touchent notre industrie actuelle, notamment en ce qui a trait aux changements climatiques, à la responsabilité sociale d'entreprise, à la collaboration avec les Autochtones et aux pratiques commerciales responsables à l'étranger. Nous sommes particulièrement heureux de l'accueillir à titre de président et savons qu'il contribuera grandement à notre travail puisqu'il connaît bien l'initiative Vers le développement minier durableMD de l'AMC et son engagement envers le développement minier durable. »

David remplace Gordon Stothart, président et chef de la direction d'IAMGOLD, qui a occupé le poste de président de juin 2019 à juin 2021.

« Ce fut un privilège d'avoir Gordon à la barre au cours des deux dernières années, poursuit Pierre Gratton. Pendant la pandémie, Gordon a fourni un soutien constant et nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour veiller à ce que l'industrie minière canadienne soit en mesure de surmonter les défis liés à la pandémie de COVID-19. »

La vaste expérience de David lui permettra de connaître du succès à titre de président. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, David élabore, met en œuvre et applique des normes d'entreprise en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de relations communautaires. Avant de se joindre à Hudbay en 2011, David a occupé pendant 18 ans une série de postes au sein de la société internationale d'ingénierie et de services-conseils Hatch Ltée, son poste le plus récent étant celui de directeur des initiatives sur les changements climatiques.

Membre de longue date de l'AMC, David Clarry se dit honoré de pouvoir occuper le poste de président à un moment aussi important pour le secteur minier canadien. « Comme notre industrie est l'un des principaux contributeurs au PIB du Canada et qu'elle emploie des gens dans de nombreuses communautés du pays, elle a un rôle essentiel à jouer dans les efforts de reprise économique après la pandémie de COVID-19. En tant que personne possédant une vaste expérience en stratégie de responsabilité sociale d'entreprise dans le secteur minier, je me réjouis à l'idée de mettre à l'avant-plan le rôle de chef de file du Canada en matière de pratiques minières durables pendant mon mandat. Je m'efforcerai de donner au secteur minier l'occasion d'atteindre son plein potentiel dans les années à venir. »

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 109 milliards de dollars du produit intérieur brut national et pour 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 719 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

