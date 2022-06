NUMÉRO À COMPOSER :

Ligne de conférence AT&T

877 226-8163

Code d'accès : 5204385

TORONTO, 16 juin 2022 /CNW/ - L'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA) demande que les travailleurs soient représentés au sein du Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle créé en 2019 pour conseiller le gouvernement du Canada sur la façon de consolider les forces et le leadership mondial du Canada en matière d'intelligence artificielle (IA), cerner les possibilités de créer une croissance économique qui profite à tous les Canadiens et veiller à ce que les progrès en matière d'IA reflètent les valeurs canadiennes. Le Conseil consultatif comprend d'éminents experts en IA de l'industrie, de la société civile, du milieu universitaire et du gouvernement canadien. L'AIMTA souligne que les travailleurs, le groupe le plus touché par la technologie de l'IA, n'ont pas de siège au sein d'un conseil consultatif gouvernemental créé pour exploiter le potentiel de l'IA.