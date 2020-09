L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) se réjouit de l'aide financière au transport collectif

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) accueille avec une grande satisfaction l'annonce du soutien financier de l'ordre de 1,2 milliard $ faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec. L'ATUQ indique également que les gouvernements provincial et fédéral ont bien entendu les besoins de ses membres et que l'aide annoncée permettra de stabiliser l'état de leurs finances, mis à mal par la chute drastique de l'achalandage depuis le début de la pandémie.

« Le gouvernement démontre une volonté claire d'assurer la pérennité de nos services partout au Québec et nous apprécions ce soutien nécessaire. Bien que nous soyons en attente des modalités précises de cette aide, nos équipes qui finalisent le processus budgétaire pour 2021 pourront intégrer les impacts de cette excellente initiative dès que les modalités seront connues.», souligne le président du conseil d'administration de l'ATUQ et de la STM, Philippe Schnobb.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun (STC) du Québec et exo qui desservent les plus grandes villes de la province soit Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Ensemble, c'est plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun (TEC) au Québec qui sont représentés.

