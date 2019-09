L'Association du café du Canada célèbre la journée nationale du café en publiant certaines statistiques

TORONTO, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Il ne reste que 14 jours avant la journée nationale du café (29 septembre 2019) et l'Association du café du Canada célèbre la boisson préférée des Canadiens… en publiant des statistiques!

Le café en chiffres

1* Le café est la boisson la plus populaire chez les Canadiens de plus de 16 ans. Il

est même plus populaire que l'eau du robinet!



2,8* Nombre moyen de tasses de café bues chaque jour par un adulte canadien. Par

rapport à 2018, les Canadiens choisissent des tasses qui contiennent encore

plus de liquide.



De 3 à 4 Nombre de tasses de café par jour qui peut être associé (en anglais seulement)

à un risque plus faible de décès et de maladie cardiaque, par rapport à aucune

consommation de café.



4 Le café sans sucre figure parmi les quatre seules options de boissons santé

autres que l'eau dans le nouveau Guide alimentaire canadien.



5* Pourcentage de Canadiens qui achètent du café prêt à consommer en bouteille

ou en canette (ce nombre a plus que doublé au cours des cinq dernières années).



35* Les Canadiens de moins de 35 ans sont plus susceptibles de boire des

boissons gastronomiques faites de café : à base d'espresso (p. ex., cappuccino,

macchiato, américano) ou non (café nitro, café infusé à froid, café glacé).



72 Pourcentage de Canadiens de 16 à 79 ans qui ont bu du café hier (par rapport à

63 % d'Américains).



Plus de 100 Nombre d'experts du café qui se réuniront lors de la conférence (en anglais

seulement) de l'Association du café du Canada, qui aura lieu le 23 septembre

au Centre des congrès de Toronto.



500 000 Nombre de participants à une étude (en anglais seulement) de 2018, selon

laquelle le café pourrait prolonger l'espérance de vie, surtout chez les personnes

qui consomment au moins 8 tasses de café par jour. Ce phénomène a été

observé chez les personnes qui métabolisent le café lentement ou rapidement et chez les consommateurs de café moulu, de café en poudre et de café décaféiné.

* Source : Étude de 2019 de l'Association du café du Canada sur les tendances de consommation de café des Canadiens

À propos de l'Association du café du Canada

L'Association du café du Canada (www.coffeeassoc.com; en anglais seulement) est un organisme commercial à but non lucratif enregistré composé de torréfacteurs, de détaillants, d'importateurs et de fournisseurs de café. L'Association mène chaque année depuis 2006 une étude exclusive sur les tendances de consommation de café des Canadiens (en anglais seulement); elle a mené cette étude tous les deux ans de 1998 à 2005. Ce sondage offre aux membres de l'Association des renseignements utiles sur les habitudes de consommation et les attitudes des consommateurs canadiens de café et sur les tendances de consommation de café au fil du temps. Faites part de votre amour du café @CoffeeAssociat1 #NtlCoffeeDayCanada #coffeeassoc

SOURCE The Coffee Association of Canada

Renseignements: Diane Slopek-Weber : info@coffeeassoc.com, 289 259-4737