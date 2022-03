TORONTO, le 8 mars 2022 /CNW/ - L'Association des professeurs de sciences de l'Ontario (APSO) se réjouit de l'annonce de la publication du nouveau programme-cadre sur les sciences et la technologie au palier élémentaire par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Les changements mettent à jour les attentes du curriculum pour les élèves de l'Ontario de la 1re à la 8e année.

« Il est extrêmement important que le curriculum de l'Ontario reste à jour par rapport aux changements scientifiques et technologiques rapides, a déclaré Nina Saini, présidente de l'APSO. Cette pandémie a créé des défis inhabituels pour les enseignants, les parents, les élèves et les gouvernements. Cependant, elle nous a également rappelé le rôle essentiel que jouent les sciences et la technologie dans notre vie quotidienne. Par exemple, le développement de nouveaux vaccins contre la COVID, l'évaluation de leur efficacité et de leur innocuité, et la compréhension de leur valeur par le public ont mis la science et la technologie au premier plan de nos vies au cours de l'année écoulée et ont peut-être incité les élèves à poursuivre des carrières dans les domaines des STIM.

Le nouveau programme-cadre de l'Ontario sur les sciences et la technologie au palier élémentaire est axé sur le contenu requis pour que les élèves acquièrent les compétences essentielles en STIM et les compétences globales qui leur

permettront de résoudre les problèmes rencontrés par notre société, a déclaré Mme Saini. Certains des élèves d'aujourd'hui voudront faire carrière dans des

domaines scientifiques et technologiques que nous ne pouvons même pas

imaginer à l'heure actuelle, mais l'essentiel est que les élèves comprennent les concepts et les modes de pensée scientifiques. En apprenant à utiliser le processus de conception pour résoudre des problèmes du monde réel, les élèves seront bien préparés pour le marché du travail. » (traduction libre)

L'APSO applaudit les efforts du Ministère de l'Éducation pour mettre à jour le programme-cadre sur les sciences et la technologie afin qu'il demeure pertinent pour les élèves du 21esiècle et au-delà. Nos bénévoles sont ravis de travailler en

collaboration avec tous les intervenants en élaborant des ressources et en partageant des méthodes pour mettre en œuvre avec succès le nouveau curriculum et remplir la mission de l'APSO qui est de soutenir l'excellence dans l'enseignement des sciences.

L'Association des professeurs de sciences de l'Ontario, une organisation dirigée par des bénévoles, existe depuis plus de 130 ans et compte aujourd'hui plus de 4 250 membres représentant à la fois les grandes et les petites écoles de toute la province. Au fil des ans, grâce à la création et à la distribution de ressources professionnelles de première qualité et à ses conférences annuelles, l'APSO a contribué à fournir à ses membres les outils dont ils ont besoin pour offrir efficacement le curriculum dans les écoles élémentaires et secondaires.

SOURCE Association des professeurs de sciences de l’Ontario (APSO)

