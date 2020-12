L'Association des Pompiers de Montréal s'engage dans une campagne de sociofinancement en collaboration avec Caisse Desjardins du Réseau municipal pour pallier les pertes potentielles liées à l'absence de collectes de rue en 2020 en raison la COVID-19

Cette campagne alternative s'ajoute à la 33e campagne annuelle des paniers de Noël - version COVID-19 qui permettra à ce seul chapitre d'aider, au total, 2250 grosses et petites familles et personnes seules qui bénéficieront des cartes-cadeaux des marchés Métro/Super C, pour l'alimentation, des pharmacies Uniprix, pour les besoins de première nécessité, ainsi que des magasins Toys ''R'' Us, pour les jouets des enfants de 14 ans et moins. Livrées directement à la Saint-Vincent-de-Paul, c'est cet organisme qui en assurera leur distribution aux familles sélectionnées et à celles qui seront choisies par 6 organismes, soit, La fondation des aveugles, le CEFEDI, Soins relève vie, la Fondation Chorra, Les racines d'Ena, ainsi que la Fondation Jacques-Forest.

« Pandémie ou non, il fallait trouver un moyen efficace de prendre la relève d'une démarche annuelle qui a fait sa preuve au fil des ans et qui permet aux pompières et pompiers de Montréal de toujours faire plus pour les familles dans le besoin » a dit aujourd'hui le responsable du sociofinancement au comité des paniers de Noël de l'Association des Pompiers de Montréal, Alex Desjardins, en ajoutant que les pompières et pompiers se refusaient à demeurer contraints à l'inactivité à ce chapitre qui, l'an dernier, a permis d'obtenir un excédent de 345 350 $ qui a permis de faire une campagne de paniers et de jouets de Noël par cartes-cadeaux.

UN PARTENARIAT FORMIDABLE AVEC LA CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU MUNICIPAL

« La solution inédite adoptée par l'Association des Pompiers de Montréal devient une clé-de-voûte dans les circonstances, vu que le partenariat établi avec la Caisse Desjardins du Réseau municipal permettra de doubler les dons qui seront faits par les citoyens » a pour sa part souligné le président de l'Association, Chris Ross. La président de l'Association salue le fait que ce soutien pour la collecte de dons en ligne est providentiel, puisqu'en vertu du programme Du cœur en double, Desjardins remettra 1 $ pour chaque don de 1 $ fait à cette guignolée, et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

Au surplus, pour stimuler davantage la générosité du public et faire un clin d'œil au 120e anniversaire du mouvement, Desjardins ajoutera 120 $ à chaque don de 100 $ qui sera fait sur la plateforme La Ruche. Cette contribution symbolique se veut être un rappel de l'engagement de Desjardins, depuis 120 ans, à poursuivre son ambition de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités.

Encore une fois cette année, a conclu le président de l'APM, l'implication des pompières et pompiers montréalais, bien que différente en 2020, portera généreusement fruits en ces temps de pandémie et viendra bonifier sensiblement à plus de 33 000 familles, le nombre de familles aidées depuis la première édition de cette campagne annuelle, à l'occasion du temps des Fêtes.

