TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) est heureuse d'annoncer l'élection de la Première officière Charlene Hudy au poste de Présidente de sa plus importante instance dirigeante, le Conseil des élus nationaux (CEN). Son mandat a débuté en novembre 2022 et il prendra fin le 31 mars 2025.

Première officière Charlene Hudy, présidente du CEN de l'APAC (Groupe CNW/Air Canada Pilots Association)

La Première officière Hudy vole sur Boeing 737 et est basée à Toronto. Avant d'être élue Présidente du CEN, elle a servi comme Vice-présidente du CEL de Toronto. La Première officière Hudy a joué plusieurs rôles au sein de l'association, notamment comme conseillère au Conseil des élus locaux (CEL) de Toronto, avant de devenir Vice-présidente du CEL de Toronto et maintenant, Présidente du CEN. À titre bénévole, elle a aussi été Présidente du Comité des affaires externes.

« L'APAC est déterminée à défendre les droits des pilotes d'Air Canada et dans mon nouveau rôle, je vais faire entendre la voix des pilotes en soutien à leurs besoins les plus criants. L'association a toujours travaillé à l'amélioration des salaires et des conditions de travail des pilotes, ainsi qu'à la protection de leur sécurité. Ce sera toujours la grande priorité pour 2023, » a affirmé la Première officière Hudy.

La passion du vol de la Première officière Hudy remonte à son initiation au vol à bord d'un planeur alors qu'elle était cadette de l'air à Yorkton en Saskatchewan. Après avoir décroché sa licence de pilote de planeur, de pilote privée et de pilote professionnelle, elle a été instructrice de vol pendant quelques années avant de déménager à Buffalo Narrows en Saskatchewan et par la suite à Yellowknife. En 2018, elle a été embauchée par Air Canada comme pilote de relève sur Boeing 777.

Le CEN est l'instance dirigeante de l'APAC, c'est lui qui est responsable des politiques et de l'administration de l'association. Le CEN est composé des présidents et des vice-présidents des CEL, lesquels sont élus par les membres des bases de Toronto, Montréal, Vancouver et Winnipeg, ainsi que des membres élus à l'échelon national qui eux sont élus par l'ensemble des pilotes d'Air Canada dans le cadre d'une élection nationale.

À titre de Présidente, la Première officière Hudy dirigera les réunions du CEN et agira comme principale représentante des pilotes auprès d'Air Canada dans les dossiers de relations de travail, incluant la négociation et la gestion de la convention collective. Le Présidente parle au nom du CEN et elle est la porte-parole officielle de l'APAC. La Présidente travaille en collaboration avec la Présidente directrice générale à l'élaboration des grandes politiques et à l'atteinte des grands objectifs de l'APAC.

L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) représente plus de 4 500 membres qui transportent passagers et marchandises partout autour du monde pour Air Canada et Air Canada rouge. L'APAC est le plus important syndicat de pilotes du Canada. L'association est au service d'un groupe de membres diversifiés et engagés à partir de ses bureaux voisins de l'aéroport Pearson de Toronto et avec l'aide de ses représentants sur les bases de Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.acpa.ca.

SOURCE Air Canada Pilots Association

Renseignements: Camilla Castro, Directrice des communications, Association des pilotes d'Air Canada, 1-800-634-0944, [email protected]