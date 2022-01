MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des fournisseurs de l'industrie de la santé du Québec (AFISQ), après 25 ans au service des fabricants et distributeurs au Québec, a choisi de cesser ses activités en date du 1er janvier 2022. Réunissant jusqu'à une cinquantaine entreprises du secteur des technologies médicales, l'AFISQ a joué un rôle clé au fil du temps pour établir un climat favorable à la conduite des affaires avec le réseau de la santé.

L'évolution du marché, les consolidations d'entreprises et l'environnement d'affaires de plus en plus exigeant et complexe ont poussé les membres de l'AFISQ à revoir son modèle d'affaires. C'est l'option de dissoudre l'association et de transférer l'adhésion de ses membres non déjà associés à Medtech Canada, une association nationale, qui a été retenue par les membres de l'AFISQ.

« Ces dernières années, il est malheureusement devenu de plus en plus difficile d'offrir un service adéquat aux membres de l'industrie. Les intervenants sur le marché se sont regroupés et la résolution des enjeux est devenue de plus en plus complexe, spécialement pour une association de taille relativement petite comme l'AFISQ. Les ressources nécessaires pour accomplir la mission de l'Association dépassent ses capacités. La transition de l'adhésion vers Medtech Canada est la suite normale des choses », explique M. Pierre Bourgon, président de l'AFISQ. Il ajoute que « Les membres bénéficieront ainsi grandement du niveau de soutien qu'offre Medtech Canada, y compris une portée canadienne. Je suis fier d'avoir pu servir l'industrie au cours des dernières années et je suis confiant pour la suite des choses avec Medtech Canada. »

« Medtech Canada est très fière d'accueillir en son sein ce groupe d'entreprises fort dynamiques et importantes dans l'écosystème des fournisseurs du secteur de la santé au Québec », a affirmé Benoit Larose, vice-président Québec de Medtech Canada. « Nous croyons que la décision de l'AFISQ de nous confier sa mission sera l'occasion de mettre de l'avant l'importante contribution des PME du Québec aux activités du système de santé québécois et de renforcer la représentativité de Medtech Canada comme interlocuteur clé de la chaîne d'approvisionnement en santé », a-t-il ajouté.

Les membres de l'AFISQ qui seront ajoutés au tableau des membres de Medtech Canada bénéficieront d'emblée du réseau de Medtech Canada partout au pays.

L'AFISQ profite de l'occasion pour remercier ses membres pour leur confiance de même que tous les clients, acteurs et partenaires de réseau de la santé du Québec et souligne l'engagement de ses membres et de son conseil d'administration.

L'Association des fournisseurs de l'industrie de la santé du Québec (AFISQ) a été créée en juillet 1997 par un petit groupe de distributeurs de produits médicaux œuvrant au Québec. Ne comptant qu'une poignée de membres à sa création, l'AFISQ est rapidement passée à plus de cinquante membres avec un volume d'affaires annuel excédant le milliard de dollars.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

SOURCE Medtech Canada

Renseignements: Entrevues : Charles Brière-Garneau, 450 822-5656, [email protected]; AFISQ: Pierre Bourgon, [email protected]; Medtech Canada: Benoit Larose, [email protected]