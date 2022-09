L'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec bonifie son offre par une entente de collaboration avec Solution Globale Automobile Inc.

QUÉBEC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ) et l'entreprise québécoise Solution Globale Automobile Inc. (S.G.A.) sont heureuses d'annoncer aujourd'hui la conclusion d'une entente de collaboration qui permettra aux membres de l'Association de profiter d'un encadrement spécialisé dans l'exécution des activités de leurs concessions, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Cette collaboration, qui prend effet dès aujourd'hui, permettra aux concessionnaires de véhicules de loisirs et récréatifs de bénéficier de l'expérience d'une équipe reconnue dans l'industrie pour offrir des formations sur mesure et un coaching personnalisé pour les dirigeants et les employés, permettant l'atteinte de résultats tangibles, et ce dans le but de faire de la concession un modèle au Québec et au Canada.

« Nous observons, dans la dernière décennie, un engouement sans précédent pour les véhicules de loisirs et récréatifs, et ce, autant au niveau des utilisateurs, qu'au niveau de la communauté d'affaires qui profite d'un marché de consolidation. Ainsi l'ACVLQ est fière de bonifier son offre dans le cadre de l'entente de collaboration avec S.G.A., mentionne M. Christian Caza, président-directeur général de l'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec. Par conséquent, les concessionnaires pourront bénéficier de l'expertise développée par S.G.A. afin d'être mieux outillés pour performer dans un marché qui est en constante évolution, tout en permettant d'offrir des produits et services de qualité à leur clientèle passionnée. »

« Solution Globale Automobile Inc. se réjouit de cette alliance avec l'ACVLQ qui permet la reconnaissance des résultats de nos nombreuses interventions auprès des concessionnaires et du positionnement de notre entreprise dans l'industrie des véhicules de loisirs et récréatifs. Chez S.G.A. nous comprenons les exigences de la vente et nous savons comment encadrer et dynamiser vos équipes. Après notre passage, vos employés seront en mesure de conserver leur enthousiasme et ils apprendront à mieux cerner les besoins des clients afin de conclure la vente, tout en établissant des relations durables en misant sur leurs atouts personnels et professionnels », mentionne Jean-Claude Rabbat, président-fondateur de Solution Globale Automobile Inc.

À propos de l'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ)

L'ACVLQ est un organisme à but non lucratif fondé en 1964 qui a pour mission de défendre les droits et les intérêts de ses membres, et de promouvoir l'industrie des véhicules de loisirs et récréatifs. Ses membres sont actifs dans l'une ou plusieurs des cinq grandes lignes de produits (motocyclettes, quads, motoneiges, embarcation de plaisance et véhicules récréatifs). Plus particulièrement, l'Association se soucie de l'environnement économique et social dans lequel le marché de l'emploi, les investissements, la qualité du service à la clientèle et la sécurité du public assurent la pérennité de l'écosystème de l'industrie. L'ACVLQ regroupe plus de 240 concessionnaires titulaires d'une franchise de constructeur pour la vente de véhicules de loisirs et récréatifs neufs, soit une représentation des ventes de plus de 90 % aux quatre coins de la province.

À propos de Solution Globale Automobile Inc.

Cumulant plus de 50 années d'expérience, Jean-Claude Rabbat et son équipe composent le socle de S.G.A. dont la constitution de l'entreprise est basée sur l'offre de services d'un processus de coaching rigoureux, d'encadrement et d'exécution dans le but de faire reconnaître sa clientèle à titre de leader dans l'industrie. Les clients de S.G.A peuvent compter sur une équipe de professionnels pour laquelle l'atteinte des objectifs est non négociable. Chez S.G.A. le coaching, la formation et l'exécution sont trois façons d'accompagner ses clients à être performants.

SOURCE Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec

Renseignements: Christian Caza, Président-directeur général, Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec, 1-888-888-0443, [email protected]; Jean-Claude Rabbat, Président-fondateur, Solution Globale Automobile Inc., 514-949-5905, [email protected]