MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - L'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ) et Nautisme Québec sont fiers d'annoncer la mise en place d'une entente de collaboration structurante visant à mettre à profit chacun de leurs champs d'expérience au profit de l'industrie du nautisme au Québec.

Dans le cadre de cette entente, les deux organisations rassemblent leurs expertises. L'ACVLQ poursuivra ses activités de consolidation auprès des commerçants de bateaux, notamment en matière de représentation de leurs intérêts auprès des instances du gouvernement et de l'industrie, et de développement de formations, programme et services ciblées dans ses champs d'expertises. Nautisme Québec pour sa part, renforcera son plan d'action pour mieux accompagner le milieu sur ses principaux enjeux sectoriels : accessibilité des plans d'eau, mise à niveau des infrastructures nautiques, augmentation des coûts et tarifications, sécurité et civisme sur les plans d'eau, acceptabilité sociale, relève et engouement pour le nautisme, urgences environnementales, adaptation aux changements climatiques et pratiques écoresponsables.

Les deux organisations travailleront ainsi en collaboration sur des dossiers ciblés, afin de renforcer les conditions de succès de l'industrie nautique et d'assurer une représentation cohérente et proactive auprès des autorités, des partenaires et du public.

« Cette entente marque une étape importante pour l'industrie nautique. En unissant nos forces, l'ACVLQ consolide son positionnement dans le segment des commerçants actifs dans la vente d'embarcations, pour atteindre dans l'année en cours plus de 75 % du volume de ventes au Québec. Notre équipe aura la mission d'être à l'écoute des commerçants de bateaux afin de répondre en tout temps aux besoins qu'ils exprimeront, notamment dans les différents forums stratégiques de discussions organisés par l'ACVLQ. Une voix forte, structurée et alignée sur les intérêts des commerçants saura ainsi s'arrimer aux défis du secteur nautique et à notre collaboration avec Nautisme Québec », mentionne Christian Caza, président-directeur général de l'ACVLQ.

« Cette collaboration représente une formidable opportunité pour chacun d'exprimer pleinement son expertise et d'innover dans son domaine, tout en amplifiant considérablement notre impact collectif. Ensemble, nous bâtissons un avenir prometteur pour le nautisme au Québec, en favorisant la croissance des commerçants, en consolidant les avantages pour nos membres et en propulsant cette industrie vers de nouveaux horizons. C'est une avancée majeure qui témoigne de notre engagement commun à dynamiser et pérenniser ce secteur clé », souligne Josée Côté, directrice générale de Nautisme Québec.

L'ACVLQ et Nautisme Québec réaffirment leur volonté commune de bâtir, ensemble, un avenir durable, performant et représentatif pour l'ensemble des acteurs de l'industrie nautique québécoise.

SOURCE Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec

Josée Côté, Directrice générale, Nautisme Québec (Alliance de l'industrie nautique du Québec), [email protected] | www.nautismequebec.com | 1-450-466-1777; Christian Caza, Président-directeur général, Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ), [email protected] | www.acvlq.ca | 1-888-888-0443