Le 3 septembre, tous les films, de tous les formats et à toutes les représentations, seront à 3 $ dans les cinémas participants.

TORONTO, le 31 août 2022 /CNW/ - Bientôt, dans un cinéma près de chez vous, l'Association des cinémas du Canada (MTAC) et The Cinema Foundation accueilleront les cinéphiles du Canada et des États-Unis pour célébrer la Journée nationale du cinéma, avec des entrées à prix réduit le 3 septembre prochain.

La Journée nationale du cinéma rassemblera des spectateurs de tous âges pour profiter d'une journée de cinéma à un prix d'entrée réduit de 3 $ (plus taxes applicables). L'événement d'un jour se tiendra dans plus de 3 000 établissements participants, qui totalisent plus de 30 000 écrans en Amérique du Nord. Les cinémas participants au Canada comprennent Cineplex, Cinemas Guzzo, Cinemas Cine Entreprise, Imagine Cinemas, Landmark, Magic Lantern Theatres ainsi que de nombreux cinémas indépendants dans plusieurs provinces, dont (à ce jour) :

La liste grandit rapidement, alors informez-vous auprès de votre cinéma local!

« Le cinéma est de retour, et il est formidable de voir notre industrie se rassembler et se rallier à la Journée nationale du cinéma, déclare Nuria Bronfman, directrice générale de l'Association des cinémas du Canada. « Rien ne bat le plaisir de regarder des films avec la famille et les amis au cinéma. Nous sommes ravis de nous joindre à nos collègues américains pour remercier les cinéphiles de tout le pays pour leur soutien, puis célébrer le plaisir de découvrir des films exceptionnels sur grand écran. »

« Après le retour record de cet été dans les salles de cinéma, nous voulions faire quelque chose pour célébrer cette expérience », a déclaré Jackie Brenneman, présidente de The Cinema Foundation. « Nous le faisons en remerciant les cinéphiles qui ont contribué à cet été remarquable, et en offrant un attrait supplémentaire à ceux qui ne sont pas encore revenus. »

De plus amples informations sur la Journée nationale du cinéma se trouvent sur les médias sociaux, sous le mot-clic #JournéeNationaleDuCinéma et en visitant le site Web de votre cinéma local. Rejoignez des millions d'autres amoureux du cinéma, et rendez-vous dans un cinéma près de chez vous.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CANADA

Fondée en 1980, l'Association des cinémas du Canada est une organisation commerciale représentant les intérêts des propriétaires de cinémas, qui totalisent plus de 3 000 écrans à la grandeur du pays.

La MTAC travaille en collaboration pour partager les meilleures pratiques et identifier les moyens de préserver et de promouvoir les exploitants canadiens. En Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, la MTAC agit comme la voix du réseau des exploitants canadiens, communiquant leurs besoins et défis uniques aux intervenants de l'industrie du monde entier.

Les membres de la MTAC comptent sur l'association pour rester au courant des nouvelles et des développements les plus récents du secteur, car elle sert de liaison entre les organismes dirigeants et fournit des conseils stratégiques sur un large éventail de dossiers.

Face à la diversité et à l'augmentation constante des offres de visionnement et de distribution à la disposition des consommateurs, la MTAC s'efforce d'aider les exploitants à offrir continuellement des expériences cinématographiques inégalées au public, en mettant l'accent sur le plaisir d'aller au cinéma et de voir les films comme ils sont censés être vus : au grand écran.

À PROPOS DE THE NATIONAL CINEMA FOUNDATION

The Cinema Foundation est un organisme à but non lucratif finance par des dons 501(c)(3) qui se consacre à la promotion de l'industrie essentielle de l'exploitation cinématographique, en développant une future main-d'œuvre diversifiée et en développant les communautés de cinéphiles par la recherche, l'éducation et la philanthropie.

Depuis mars 2022, la mission de The Cinema Foundation est de façonner l'avenir de la grande expérience collective qu'est le cinéma, et de l'industrie cinématographique en général. La fondation s'efforce de soutenir et d'influencer la santé de l'industrie cinématographique, tant à court terme que pour les années à venir, et élargit continuellement ses contributions à la magie des sorties au cinéma.

The Cinema Foundation s'appuie sur la mission et les relations de la National Association of Theatre Owners (NATO) et étend l'impact de cette organisation de manière à aider les employés et les entreprises individuelles, ainsi que l'industrie dans son ensemble. Nous sommes la Fondation d'une grande industrie. thecinemafoundation.org

