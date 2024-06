HALIFAX, NS, le 11 juin 2024 /CNW/ - L'Association des administratrices et administrateurs des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse (AAEPNE) accueille favorablement le rapport du vérificateur général sur la prévention et la lutte contre la violence dans les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse. L'AAEPNE s'engage à collaborer avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, le Nova Scotia Teachers Union (NSTU) et d'autres partenaires pour mettre en œuvre les recommandations du rapport Ce rapport confirme ce que nos membres nous disent depuis des années, à savoir que nous assistons à un nombre croissant d'incidents violents dans les écoles et que des changements doivent être apportés pour réduire et prévenir les incidents à l'avenir ", a déclaré M. Scott Armstrong, président de l'AAEPNE. "Nous avons besoin d'une stratégie à l'échelle de la province pour lutter contre la violence à l'école, avec des ressources allouées pour assurer sa mise en œuvre efficace.

Les principales conclusions du rapport du vérificateur général soulignent le besoin urgent d'améliorer la collecte de données, de renforcer la formation des éducateurs et de mettre en place des systèmes de soutien complets pour gérer et prévenir la violence dans les écoles publiques. Le rapport souligne l'importance de créer un environnement d'apprentissage sûr et inclusif pour tous les élèves et le personnel.

L'AAEPNE souligne l'importance du développement professionnel des administrateurs, d'une dotation en personnel adéquate, de plans de supervision améliorés et d'un soutien accru en matière de santé mentale sur place afin de créer un environnement d'apprentissage sûr et positif. "En mettant en œuvre ces recommandations, nous pouvons améliorer de manière significative le paysage éducatif en Nouvelle- Écosse et faire en sorte que nos écoles soient sûres pour que les élèves apprennent et se développent, ainsi que pour notre personnel", a déclaré M. Armstrong.

L'AAEPNE est prête à travailler avec tous les partenaires pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel dans les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse. L'AAEPNE fait également appel au soutien de toutes les parties prenantes, y compris les parents, les leaders communautaires et les décideurs, pour aider à la mise en œuvre de ces recommandations cruciales.

À propos de l'Association des administratrices et administrateurs des écoles publiques de la Nouvelle- Écosse

L'Association des administratrices et administrateurs des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse est une association de dirigeants du secteur de l'éducation. Notre mission est de représenter les divers intérêts et voix des administrateurs de l'éducation au niveau de l'école et de la région, dont le leadership est essentiel à la construction de systèmes et d'écoles solides, où la réussite du personnel et des élèves est la priorité.

L'Association promeut et encourage l'excellence des élèves et de l'enseignement au sein du système scolaire public de la Nouvelle-Écosse, tout en renforçant un leadership efficace qui favorise le recrutement et la fidélisation des leaders éducatifs.

L'AAEPNE construit des systèmes et des écoles solides, où la réussite du personnel et des élèves est la priorité. Visitez psaans.ca pour en savoir plus.

