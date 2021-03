L'Association de la construction du Québec (ACQ) rend Hommage au Groupe ALI Excavation à son Gala annuel Hommage aux Entrepreneurs

VALLEYFIELD, QC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - En marge de sa soirée virtuelle Gala Hommage aux entrepreneurs, l'Association de la construction du Québec (ACQ) a rendu hommage le jeudi 18 mars dernier au Groupe ALI Excavation pour l'originalité et le caractère inédit et constant de son implication sociétale et communautaire, non seulement dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield, mais dans l'ensemble de la Montérégie : cet engagement qui s'est traduit par des gestes concrets visant à souligner la contribution, le dévouement et la résilience d'intervenants de divers horizons. L'ACQ a relevé deux événements, soient, la remises de près de 1 600 boîtes, totalisant 15 000 unités, de chocolats fins à tous les membres du personnel de l'Hôpital du Suroît dans un élan de remerciements pour leur inlassable travail de première ligne au plus fort de la pandémie à la COVID-19. L'ACQ a aussi souligné la distribution sécuritaire de 300 sacs de friandises diverses appréciées des enfants à autant d'élèves de l'École primaire Marie-Rose de Valleyfield, à l'occasion de l'Halloween, pour les encourager à poursuivre leurs efforts vers la réussite scolaire en ces temps difficiles.