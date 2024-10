L'Association canadienne pour la santé mentale lance un programme en milieu de travail pour les gestionnaires à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

Le programme amélioré de Ça va pas aujourd'hui aide les gestionnaires à créer un environnement de travail psychologiquement sain et sécuritaire au sein de leur organisation en misant sur la sensibilisation et la littératie en matière de santé mentale

TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la santé mentale, le bureau national de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est heureux de lancer un programme amélioré de Ça va pas aujourd'hui, composé d'une série de formations interactives s'adressant aux gestionnaires. Ce programme novateur est conçu pour fournir aux gestionnaires les outils et les connaissances nécessaires afin de promouvoir une culture organisationnelle bienveillante qui fait de la santé mentale et du bien-être des priorités.

Des recherches démontrent que le fait de mettre à la disposition des gestionnaires des moyens pour améliorer leurs connaissances sur la santé mentale a une incidence positive directe sur l'expérience au travail du personnel1. En outre, les organisations qui choisissent d'investir dans des activités à rendement élevé, comme la formation au leadership, constatent que leurs investissements se traduisent en gains particulièrement importants, notamment en matière de recrutement, de rétention, de productivité et de réduction de l'absentéisme2.

« Il est essentiel de défendre le droit du personnel d'être soutenu en milieu de travail, et investir dans la sensibilisation des gestionnaires à la santé mentale joue un rôle vital en ce sens », affirme Katharine Coons, codirectrice nationale de la santé mentale au travail à l'ACSM. « Lorsque les leaders possèdent les connaissances nécessaires pour appuyer le bien-être psychologique de leurs équipes, cela permet non seulement d'améliorer l'expérience vécue du personnel, mais aussi de promouvoir une culture de confiance et de résilience qui à terme, stimule l'engagement et la productivité », ajoute-t-elle.

Le nouvel environnement d'apprentissage numérique offre aux gestionnaires les connaissances nécessaires pour favoriser le bien-être des membres de leurs équipes (y compris le leur) en plus de proposer ce qui suit :

Une série de cinq formations en ligne : Chaque cours est divisé en modules à progression individuelle qui se concentrent sur une variété de sujets tels que l'épuisement professionnel, la conciliation travail-vie personnelle, les conversations sécuritaires et empreintes de soutien, et le pouvoir d'influence des personnes cadres. Les modules comprennent, entre autres, des simulations interactives de milieux de travail, des animations, des contenus de type « cliquer pour découvrir », des vidéos de spécialistes et des vérifications de connaissances.

Un répertoire de ressources doté d'une fonction de recherche : Notre « bibliothèque d'apprentissage » permet aux gestionnaires d'accéder rapidement à des dizaines de ressources sur la santé mentale, comme des fiches de conseils, des vidéos, des activités de groupe, des guides et des chiffriers.

« La création d'un milieu de travail favorable à la santé mentale commence en haut de l'échelle », soutient Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l'ACSM. Elle précise : « En dotant les gestionnaires des compétences et des connaissances nécessaires, nous pouvons favoriser une culture dans laquelle les personnes employées se sentent valorisées, soutenues et comprises. Notre objectif est d'aider les organisations non seulement à savoir reconnaître les problèmes de santé mentale, mais aussi à agir concrètement pour y remédier. »

Le 10 octobre marque la Journée mondiale de la santé mentale. Le thème de cette année, « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale au travail », rappelle l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et la nécessité de créer des environnements de travail qui soutiennent le personnel. L'ACSM invite les organisations de partout au Canada à accorder la priorité à la santé mentale en milieu de travail et à promouvoir un environnement professionnel à la fois sain et sécuritaire.

Pour en savoir plus sur le programme Ça va pas aujourd'hui et la marche à suivre pour le mettre en œuvre dans votre organisation, visitez le www.cavapasaujourdhui.ca.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population de s'épanouir pleinement. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.acsm.ca.

À propos de Ça va pas aujourd'hui

Le programme Ça va pas aujourd'hui est une entreprise sociale de l'Association canadienne pour la santé mentale, National. Le programme propose des conseils utiles, des modules d'apprentissage et d'autres ressources pour aider le personnel des organisations à améliorer sa santé mentale au travail. La plateforme ajout contribue à la création d'un milieu de travail ouvert et bienveillant en favorisant des conversations importantes ainsi qu'une compréhension approfondie de la santé mentale et du mieux-être au travail. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : www.cavapasaujourdhui.ca.

