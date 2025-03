TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'Association canadienne pour l'équité en santé des femmes (ACESF) est fière d'accueillir la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) à titre de nouveau membre, ce qui lui permet d'élargir sa portée au Québec et de marquer une nouvelle étape importante dans sa transformation en une alliance nationale bilingue.

Grâce à l'ajout de la Fondation du CUSM, la ACESF compte maintenant cinq membres, ce qui renforce sa capacité de soutenir des recherches qui ont des répercussions concrètes. Cette expansion renforce son engagement à combler les lacunes importantes dans la recherche et les soins de santé, en s'assurant que les femmes de toutes les régions ont accès aux soins et aux connaissances qu'elles méritent.

« La recherche sur la santé des femmes est depuis longtemps sous-financée. Notre mission consiste à changer cette situation en unissant le pouvoir des principales fondations dans le domaine de la santé partout au pays », a déclaré Amy Flood, directrice générale de ACESF. « Maintenant que la Fondation du CUSM s'est jointe à notre alliance, nous sommes mieux placés que jamais pour mobiliser les collectivités, les chercheurs et les partenaires d'affaires en anglais et en français, afin de veiller à ce que la santé des femmes demeure une priorité à l'échelle nationale. »

La Fondation du CUSM se consacre au soutien de la recherche et des soins médicaux qui changent la vie, en mettant l'accent sur la santé des femmes, dans l'un des principaux établissements de soins de santé universitaires du Canada et le plus grand hôpital de recherche du Québec. En se joignant à la ACESF, la Fondation du CUSM mettra son expertise et ses ressources à contribution pour promouvoir une plus grande équité dans la recherche sur la santé des femmes et le financement de celle-ci.

« Nous sommes ravis de nous joindre à la ACESF et de faire valoir l'opinion du Québec dans cette conversation nationale essentielle », a déclaré Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM. « Les problèmes de santé des femmes n'ont pas de frontières et en travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque femme, peu importe où elle vit, bénéficie des dernières avancées en matière de recherche et de soins. »

À propos de la ACESF

La ACESF est une alliance des principales fondations hospitalières et de la santé des femmes au Canada, créée pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de recevoir les connaissances et les soins qu'elles méritent. Grâce à une collaboration structurée, la ACESF réunit des ressources et certains des meilleurs cerveaux dans le domaine des sciences et des soins de santé, et amasse des fonds. Son modèle unique, où chaque membre est directement lié à un institut de recherche et à un centre hospitalier principal, fait en sorte que la recherche va au-delà du laboratoire et débouche sur des améliorations concrètes des soins pour les femmes au Canada.

La ACESF est composée de la BC Women's Health Foundation (Colombie-Britannique), de l'Alberta Women's Health Foundation (Alberta), de la Women's College Hospital Foundation (Ontario), de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (Québec) et de la IWK Foundation (Nouvelle-Écosse).

