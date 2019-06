L'Association Canadienne du Marketing met à jour son code de déontologie :les bonnes pratiques en matière de recherche d'agence font leur entrée dans le code

« Le marketing a le pouvoir de transformer une entreprise, souligne John Wiltshire, président et directeur général de l'ACM. Le code de déontologie et des normes de pratique de l'ACM permet aux spécialistes en marketing de prendre conscience des avantages économiques obtenus par leur travail et fournit les connaissances nécessaires pour maintenir des normes de conduites rigoureuses et ainsi inspirer davantage confiance aux consommateurs. »

L'un des principaux éléments de la révision du code est l'ajout d'une section concernant les pratiques exemplaires en matière de recherche d'agence, élaborée par les agences et les marques dans le cadre d'un processus collaboratif. Ces pratiques exemplaires répondent au besoin des entreprises d'articuler de façon claire le budget et la portée des processus d'appel d'offres, et ce, dès le début de ce processus, incluant les divulgations financières appropriées, les limites des travaux spéculatifs, les règles de non-divulgation et les bonnes pratiques en matière de compte-rendu.

« Assurer un processus juste et respectueux est essentiel pour tous, affirme Sara Clodman, vice-présidente de l'ACM, Affaires publiques et leadership éclairé. Ces pratiques de recherches visent à mieux faire correspondre les besoins des organisations en matière de marketing à la meilleure agence partenaire possible, et le processus devrait être conçu pour y parvenir. »

L'ACM a mis en place une trousse de recherche d'agence afin d'aider agences et clients à mieux maîtriser le processus d'appel d'offres. Cette trousse1 comprend les éléments suivants, qui seront lancés au cours de l'été :

Blogue décrivant l'initiative

Principes de recherche d'agence

Application des principes pour les recherches concernant le secteur des organismes sans but lucratif.

Application des principes pour les recherches d'agences de relations publiques.

Préparation d'un cahier des charges (pour les marques)

D'autres changements au code font référence au développement de pratiques exemplaires en ce qui concerne le marketing relatif au cannabis, l'éco-civisme et les concours promotionnels. L'ACM dispose de guides de conformité et de pratiques exemplaires sur de nombreux thèmes destinés à étayer les sujets mentionnés dans le code.

Le comité de la déontologie et des normes de pratique de l'ACM poursuit à l'heure actuelle son travail de révision du code. La deuxième série de mises à jour sera publiée plus tard cette année.

___________________________ 1 Le code et les principes de recherches sont disponibles en version française; la trousse est disponible en langue anglaise seulement pour le moment.

À propos de l'ACM

L'Association canadienne du marketing est la porte-parole de la profession du marketing au Canada. Avec notre effectif de plus de 400 membres, nous représentons les chefs de file des secteurs des entreprises, des organismes sans but lucratif, du secteur public, de l'enseignement postsecondaire et du secteur de la santé. Nous offrons à nos membres un forum qui leur permet de participer à des discussions sur le leadership éclairé, de profiter d'offres de formation professionnelle et de contribuer à un environnement où les consommateurs sont protégés et où les entreprises peuvent prospérer. Nous agissons également en tant que principal défenseur du marketing auprès des gouvernements, des organismes de réglementation et d'autres intervenants. Notre désignation de spécialistes en marketing agrées assure que nos professionnels en marketing sont hautement qualifiés et informés en ce qui concerne les pratiques exemplaires. Nous soutenons les normes d'autorégulation, notamment le code obligatoire de déontologie et des normes de pratiques et une série de guides qui aident les spécialistes en marketing à se tenir à jour et à maintenir des normes élevées de conduite professionnelle. Nos membres contribuent de façon considérable à l'économie par des ventes de biens et de services et par des investissements dans le domaine des médias et des nouvelles technologies de marketing, tout en procurant aux Canadiens de nouvelles possibilités d'emplois.

SOURCE Canadian Marketing Association

Renseignements: Chloé Lebouc, chloe.lebouc@kaiserlachance.com, 514.662.3547

Related Links

http://www.the-cma.org