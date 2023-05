Un nouveau nom pour refléter l'intérêt accru de l'Association pour les télécommunications filaires et sans fil

OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des télécommunications sans fil a annoncé aujourd'hui qu'elle changeait de nom et devenait l'Association canadienne des télécommunications. Ce changement annonce le nouveau rôle que veut jouer l'organisation pour faire mieux connaître l'importance des télécommunications filaires et sans fil pour la prospérité économique et le développement social du Canada ainsi que le rôle essentiel des investissements qu'effectuent en continu les fournisseurs dotés d'installations pour assurer des services d'accès Internet et sans fil mobiles de calibre mondial aux Canadiens.

« Les services de télécommunications sont aujourd'hui au cœur de notre quotidien, autant au travail que dans les divertissements », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. « Pour répondre à la demande croissante de services Internet et sans fil mobiles, les fournisseurs de services canadiens dotés d'installations - ceux qui construisent et exploitent les réseaux de télécommunications du Canada - continuent de faire des investissements massifs dans la construction et l'amélioration de l'infrastructure de communications d'un océan à l'autre. Ces investissements permettent non seulement d'offrir des services de télécommunication qui font l'envie d'autres pays, mais ils stimulent également la croissance économique, soutiennent l'innovation et créent des emplois dans tous les secteurs de l'industrie. »

Outre son nouveau nom, l'Association a adopté une nouvelle identité de marque qui est incarnée dans un logo qui représente la croissance et l'expansion continues des services de télécommunications filaires et sans fil au pays. Cette nouvelle identité de marque inaugure un nouveau chapitre dans nos 50 années ou presque d'existence. Fondée en 1975, l'Association connue alors comme l'« Association de radiocommunicateurs du Canada » a fait peau neuve plusieurs fois depuis sa création pour rester en phase avec l'évolution du paysage canadien des télécommunications.

« L'avenir du Canada passe par la connectivité, a ajouté M. Ghiz. Nos membres sont déterminés à offrir aux Canadiens des services de télécommunications de grande qualité qui sont la pierre angulaire de l'économie numérique du Canada et qui contribuent de manière importante au tissu social de notre pays. Pour ce faire, le Canada doit maintenir un cadre réglementaire qui encourage le secteur privé à faire les investissements massifs nécessaires pour brancher tous les Canadiens et construire la prochaine génération d'infrastructures et de services de connectivité.

En plus du nouveau rôle élargi qu'elle s'est donné, l'Association continuera d'administrer ses différentes initiatives telles que la Fondation des dons sans fil du Canada , les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

Pour découvrir la nouvelle identité de marque de l'Association et en savoir plus sur le travail qu'elle accomplit, rendez-vous sur notre nouveau site Web à www.canadatelecoms.ca ou suivez-nous sur Twitter à @canadatelecoms.

Faits saillants sur le secteur canadien des télécommunications

Contribution de 74,9 milliards de dollars au PIB canadien et soutien de plus de 650 000 emplois en 2021 1 .

. L'industrie a consacré plus de 600 milliards de dollars en dépenses en investissement et dépensé plus de 12 milliards de dollars dans l'utilisation du spectre au cours des 5 dernières années afin d'étendre et d'améliorer les réseaux de communications du pays 2 .

. Les dépenses en investissement par abonné effectuées par le secteur canadien des télécommunications - 168 dollars en 2021 - dépassent largement celles des autres pays du G7 et de l'Australie, où la moyenne s'est chiffrée à 87 dollars 3 .

en 2021 - dépassent largement celles des autres pays du G7 et de l'Australie, où la moyenne s'est chiffrée à . La vitesse moyenne de téléchargement offerte par les réseaux sans fil mobiles au pays est plus grande que dans les autres pays du G7 et l'Australie 4 .

. Pour ce qui est de la vitesse des connexions Internet résidentielles, le Canada dépasse le R.-U, la France , l'Allemagne et l'Italie en proportion de foyers disposant d'une vitesse de 1 Gbps 5 .

dépasse le R.-U, la , l'Allemagne et l'Italie en proportion de foyers disposant d'une vitesse de 1 Gbps . L'indice des prix des services sans fil mobiles a diminué de -32.4% au cours des quatre dernières années alors que l'indice global des prix à la consommation a quant à lui augmenté de 14.7%.6

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada , les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

