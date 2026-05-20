Conférence d'une journée consacrée à l'examen des forces qui s'exercent sur le secteur canadien de télécommunications et qui le transforment, ainsi qu'au rôle du secteur pour bâtir un Canada fort et résilient, et renforcer la sécurité.

OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le secteur canadien des télécommunications continue de créer de la valeur pour les consommateurs tout en soutenant l'économie, la productivité, la sécurité et la résilience du pays, malgré la dégradation des conditions financières qui crée un décalage entre les investissements nécessaires et la demande croissante pour des réseaux. Devant ce constat, l'Association canadienne des télécommunications et la GSMA organisent une conférence d'une journée consacrée à l'avenir de la connectivité, de l'investissement et des infrastructures numériques au Canada.

La conférence Pour un Canada connecté : objectifs, pressions et priorités du secteur canadien des télécommunications sera l'occasion de discuter en profondeur des décisions concernant les politiques publiques, la réglementation, l'utilisation du spectre et l'investissement qui façonneront l'avenir numérique du Canada pour les années à venir. Les discussions mettront en lumière les domaines dans lesquels les exploitants d'infrastructures de télécommunications, les décideurs et les organismes de réglementation devront intervenir en priorité pour que le Canada puisse réaliser son ambition de devenir un chef de file mondial du numérique, et préserver sa capacité d'utiliser ses infrastructures numériques de premier plan pour aider la population, l'entreprise et l'économie canadiennes à prospérer.

Pour en savoir plus et connaître le programme de la conférence : https://connectingcanada.vfairs.com/.

« Le secteur canadien des télécommunications se trouve à un point de rupture », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. « Le Canada dépend plus que jamais de la connectivité, et les fournisseurs répondent à l'appel en continuant d'offrir des communications plus rapides et des réseaux plus robustes tout en s'efforçant de réduire les prix. Or, les pressions que subit notre secteur s'intensifient. On attend en effet des fournisseurs qu'ils continuent d'investir massivement pour étendre et améliorer les infrastructures, tout en luttant contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées, en renforçant la résilience des réseaux et en soutenant l'atteinte des objectifs prioritaires du Canada en matière d'économie et de sécurité -- malgré le ralentissement de la croissance et la pression accrue de la réglementation. »

« La conférence Pour un Canada connecté se tient à un moment charnière. Les discussions auxquelles elle donnera lieu permettront de déterminer si notre pays continuera de tracer la voie en matière de connectivité, d'innovation et d'infrastructures numériques, ou s'il risque de prendre du retard », de conclure M. Ghiz.

L'événement accueillera notamment des discussions sur l'état du secteur canadien des télécommunications, les conditions d'investissement, la couverture et la connectivité, la capacité future du spectre, ainsi que les technologies sans fil de prochaine génération. Le rôle que les infrastructures de communications joueront comme socle de la prospérité économique et des priorités nationales est également à l'ordre du jour.

On y examinera également les défis posés par la fraude numérique, les arnaques en ligne et les cybermenaces qui visent les consommateurs et les entreprises à l'échelle mondiale. Comme la connectivité mobile et numérique investit de plus en plus profondément les sphères de la vie quotidienne, les dirigeants du secteur se concerteront sur l'importance d'une action coordonnée, de la collaboration internationale et de l'investissement dans des technologies pour protéger les Canadiens et renforcer leur confiance envers les réseaux numériques.

« Partout dans le monde on reconnaît que des infrastructures de connectivité perfectionnées sont essentielles à la compétitivité économique, à l'innovation et à la résilience numérique », a déclaré Lara Dewar, directrice du marketing à la GSMA. « Le Canada s'est bâti une réputation enviable pour la qualité de ses réseaux et sa capacité d'innovation, mais préserver cette position ne peut se faire sans des conditions favorables pour soutenir l'investissement et la collaboration. La conférence Pour un Canada connecté réunira des dirigeants de tout l'écosystème pour réfléchir à l'avenir de la connectivité au pays, et consolider la fiabilité des réseaux, dresser une feuille de route pour accroître la capacité du spectre dans les années 2030 et lutter contre la menace croissante des pièges et de la fraude numériques. »

L'Association canadienne des télécommunications et la GSMA se réjouissent d'accueillir des représentants de l'administration publique, de l'industrie et de l'écosystème numérique pour participer à cette conversation cruciale sur l'avenir de la connectivité canadienne.

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada, les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

À propos de la GSMA

La GSMA est une organisation mondiale qui fédère l'écosystème mobile afin de découvrir, développer et proposer des innovations essentielles à des environnements économiques positifs et au changement sociétal. Notre vision est de libérer tout le potentiel de la connectivité pour permettre aux individus, aux industries et à la société de prospérer.

Représentant les opérateurs mobiles et les organisations de l'ensemble de l'écosystème mobile ainsi que des secteurs connexes, la GSMA accompagne ses membres autour de trois grands piliers : la connectivité au service du bien commun, les services et solutions pour l'industrie, et le rayonnement.

Ces activités comprennent l'élaboration de politiques publiques, la réponse aux plus grands défis sociétaux actuels, le soutien aux technologies et à l'interopérabilité qui rendent le mobile possible, ainsi que la mise à disposition de la plus grande plateforme mondiale de rassemblement de l'écosystème mobile à travers les événements MWC et la série M360.

SOURCE l’Association canadienne des télécommunications et GSMA

Demandes de renseignements des médias : Association canadienne des télécommunications, Nick Kyonka, [email protected]; GSMA, Service de presse, [email protected]