MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a publié son Plan stratégique pour 2026-2029. Cette annonce fait suite à la conclusion de la réunion du printemps 2026 des membres de l'ACOR, qui s'est tenue plus tôt cette semaine à Montréal, au Québec. Les membres se sont réunis pour discuter des initiatives stratégiques de l'ACOR, échanger avec les parties prenantes du secteur et approuver le nouveau Plan stratégique.

« Au nom de nos membres, je suis très heureuse d'annoncer la publication du Plan stratégique 2026-2029 de l'ACOR », a déclaré Angela Mazerolle, présidente de l'ACOR et vice-présidente de la réglementation et surintendante des régimes de retraite, Commission des services ﬁnanciers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick. « Nous bâtissons sur nos fondations solides, guidés par des priorités stratégiques qui témoignent de notre engagement continu à favoriser la coordination et l'harmonisation des principes de réglementation des régimes de retraite à l'échelle du Canada. »L'ACOR reconnaît que les promoteurs de régimes de retraite canadiens et les participants à ces régimes continuent d'évoluer dans une période d'incertitude économique, à l'échelle mondiale. Les organismes de réglementation notent que les participants ne sont toujours pas sûrs d'être prêts pour la retraite, tandis que les promoteurs se concentrent de plus en plus sur la gouvernance des régimes, les processus décisionnels et la gestion des risques.

Tenant compte du contexte actuel, le nouveau plan de l'ACOR « met l'accent sur des priorités stratégiques qui renforcent la résilience du secteur des régimes de retraite et de l'économie canadienne », a affirmé Angela Mazerolle. Les priorités stratégiques de l'ACOR pour 2026-2029 comprennent l'harmonisation des attentes des organismes de réglementation, le renforcement de la surveillance des régimes de retraite, l'amélioration des partenariats entre organismes de réglementation et de la participation des parties prenantes, ainsi que la promotion de la sensibilisation du public aux régimes de retraite.

L'ACOR est une association nationale d'organismes de réglementation des régimes de retraite dont la mission est de faciliter la création d'un système efficient et efficace de réglementation des régimes de retraite au Canada. Elle s'attache à mettre au point des solutions pratiques pour améliorer la coordination et accroître l'harmonisation de la réglementation des régimes de retraite à l'échelle du Canada.

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Russ Courtney

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SOURCE Canadian Association of Pension Supervisory Authorities