Ce fonds d'aide en partenariat avec la SOCAN offre une aide financière aux petites salles de spectacle

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne de la musique sur scène (ACMS) a annoncé aujourd'hui les 30 récipiendaires de la mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène, un effort conjoint de l'ACMS et de la SOCAN créé pour aider les petites salles de spectacle appartenant à des propriétaires et exploitants indépendants qui ont connu des difficultés financières importantes en raison de la pandémie.

Du 13 juin au 13 juillet, les salles de spectacle indépendantes canadiennes d'une capacité maximale de 500 personnes étaient invitées à soumettre leur candidature pour le programme. Les bénéficiaires ont été sélectionnés au hasard et recevront chacun 1000 $ afin de les aider avec leur relance.

Les bénéficiaires de l'édition 2022 de la mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène sont :

Aeolian Hall ( London, ON )

) Ausgang Plaza (Montréal, QC)

Bez Arts Hub ( Langley, BC )

) Broken Record Bar & Music Room ( Fredericton )

) Bulldog Event Center ( Winnipeg )

) Cooperative Paradis ( Rimouski, QC )

) First Light Centre for Performance and Creativity ( St. John's, NL )

) The Hayloft Dancehall ( Cherry Valley, ON )

) La Petite boîte noire ( Sherbrooke, QC )

) La Source de la Martinière (Québec, QC)

Le Pantoum (Québec)

Le Verre Bouteille (Montréal)

(Montréal) LIVE! on Elgin ( Ottawa )

( ) Local Losers ( Vernon, BC )

) LopLops ( Sault Ste. Marie, ON )

) Lunenburg Opera House (Lunenberg, NS)

Opera House (Lunenberg, NS) Supermarket Bar and Variety ( Toronto )

) Cameron Public House ( Hudson, QC )

( ) The CAP ( Fredericton, NB )

) The Caveau ( Moncton, NB )

) The Common/9,910 ( Edmonton )

) The Good Will Social Club ( Winnipeg )

) The Hart Gastown ( Vancouver )

) The LIDO ( St. John , BC)

, BC) The Vat Pub ( Red Deer, AB )

) Times Change (d) High & Lonesome Club ( Winnipeg )

) Victoria Event Centre ( Victoria )

) Vinyl Envy ( Victoria )

) West End Cultural Centre ( Winnipeg )

) Xeroz Arcade/Bar ( Moncton, NB )

L'initiative a été créée en partenariat avec la SOCAN et elle reconnaît la relation intrinsèque et vitale entre ses membres et les salles de spectacle qui présentent de la musique en direct.

« La COVID a rendu extrêmement claire la raison pour laquelle les partenariats sont essentiels pour notre futur collectif », a déclaré Erin Benjamin, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne de la musique sur scène. « C'est en travaillant ensemble que nous parviendrons réellement à relancer l'industrie et nous remercions la SOCAN de sa générosité et de son esprit de collaboration. Ces salles de spectacle sont au cœur de nos communautés et leur importance dans notre industrie ne peut pas être surestimée. »

« La SOCAN est heureuse de travailler main dans la main avec l'ACMS pour cet important programme », a pour sa part déclaré la chef de la direction de la SOCAN, Jennifer Brown. « Les spectacles de musique nous ont terriblement manqué au cours des dernières années et nous voulons nous assurer que la musique en direct se poursuive. Les concerts sont essentiels pour nos membres et nous permettre à tous de vivre notre musique préférée en direct. »

Après le confinement imposé par le gouvernement canadien en raison de la COVID au cours des deux dernières années, certaines petites salles au Canada reprennent leurs activités normales, mais il faudra du temps pour qu'elles retrouvent leur niveau d'avant la pandémie.

« L'industrie canadienne de la musique a été l'une des plus durement touchées durant la pandémie », a déclaré Jon Evenchick, le propriétaire exploitant de Live! On Elgin. « Live! On Elgin, comme bien d'autres petites entreprises, n'a pas été en mesure de payer son loyer pendant plusieurs mois en raison des fermetures et mesures de confinement. Cette aide financière de l'ACMS nous permettra de garder nos portes ouvertes afin que nous puissions continuer à fournir un service d'une valeur inestimable aux musiciens qui ont besoin de salles abordables pour présenter leurs spectacles. »

Grâce à la mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène, un total de 30 000 $ sera versé aux salles de spectacles admissibles qui ont connu d'importants problèmes financiers durant la pandémie.

Pour en savoir plus, visitez le https://www.aidfortheloveoflive.com/accueil

À PROPOS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE LA MUSIQUE SUR SCÈNE

L'Association canadienne de la musique sur scène (ACMS) est la voix de l'industrie canadienne de la musique en direct. Elle représente les parties prenantes de l'industrie, notamment les promoteurs de concerts, les festivals, les agences de talents, les salles de spectacles, les clubs, les arénas, les centres d'arts de la scène, les sociétés de billetterie, les associations et réseaux de l'industrie, ainsi que la chaîne d'approvisionnement. La mission de l'ACMS est d'ancrer la valeur économique, sociale et culturelle de la musique en direct en créant les conditions permettant aux concerts de prospérer. Pour plus d'information : www.canadianlivemusic.ca #PourLAmourDeLaScène

À PROPOS DE LA SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

SOURCE Association canadienne de la musique

Renseignements: Contacts média : ACMS : Maddy Oliver, directrice, relations avec les membres et l'industrie [email protected]; SOCAN : Eric Parazelli, Gestionnaire Communications & Marketing francophone, [email protected]