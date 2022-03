la Journée canadienne des soins orthopédiques aura lieu le mercredi 30 mars Tweet this

« Il s'agit d'une journée dédiée aux équipes de soins orthopédiques, qui comprennent des orthopédistes, des infirmières, des physiothérapeutes, des anesthésistes, des technologistes, des chercheurs, du personnel administratif, des soignants et, bien entendu, les patients et leur famille, qui subissent les effets des temps d'attente dans la douleur partout au Canada. Ces personnes dévouées font de leur mieux, surtout en tenant compte de cette difficile période de pandémie de COVID-19 et des temps d'attente qui ne cessent de s'allonger partout au pays, explique le Dr Kishore Mulpuri, président de l'ACO. Nous espérons que les Canadiennes et Canadiens marqueront avec nous cette journée importante de diffusion de messages de soutien et de sensibilisation aux soins orthopédiques au Canada, tant à l'échelle provinciale que nationale. »