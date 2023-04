L'ASSEMBLÉE NATIONALE RENOUVELLE LE MANDAT DE ME JEAN-FRANÇOIS ROUTHIER À TITRE DE COMMISSAIRE AU LOBBYISME

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec a nommé de nouveau Me Jean-François Routhier à titre de commissaire au lobbyisme pour un mandat de cinq ans. Conformément aux articles 33 et 34 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, cette désignation s'est faite à la suite d'une recommandation du premier ministre et avec l'approbation de plus des deux tiers des députés de l'Assemblée nationale.

Me Jean-François Routhier, commissaire au lobbyisme (Groupe CNW/Commissaire au Lobbyisme)

« Je tiens à remercier les membres de l'Assemblée nationale pour la confiance qu'ils m'accordent à nouveau. C'est encore avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité, que je reçois cette désignation. Un second mandat signifie certes un renouvellement de la confiance mais aussi des attentes importantes, que j'ai bien l'intention de satisfaire. Ce sera l'occasion de poursuivre le travail amorcé avec mon équipe pour renforcer la transparence des activités de lobbyisme, promouvoir leur légitimité et mettre en œuvre les meilleures normes pour favoriser leur encadrement », a déclaré le commissaire à la suite de l'annonce du renouvellement de son mandat.

Rappelons que Me Jean-François Routhier a été désigné commissaire au lobbyisme en octobre 2017. Il a auparavant occupé les fonctions de sous-ministre associé et sous-procureur général-adjoint au ministère de la Justice et de directeur des affaires juridiques à l'Autorité des marchés financiers. Il a débuté sa carrière en 1996 en pratique privée, comme avocat en droit commercial et corporatif. Me Routhier est diplômé en droit de l'Université Laval et membre du Barreau du Québec depuis 1996.

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

