L'Assemblée nationale honore les lauréats et les finalistes des Prix du livre politique 2021

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale a remis aujourd'hui ses Prix du livre politique 2021. Une cérémonie virtuelle présidée par le vice-président, M. Marc Picard, s'est tenue au cours de laquelle les lauréats de cette 19e édition ont été dévoilés, et l'ensemble des finalistes récompensés.

« Une nouvelle édition des Prix du livre politique vient de se terminer. Nous avons pu constater que la recherche sur la politique au Québec se porte bien. Tant les auteurs que les diplômés honorés ont à cœur de poursuivre l'avancement de nos connaissances sur la société québécoise. Les finalistes se démarquent par la qualité de leurs écrits, mais aussi par l'originalité de leurs recherches. Mes collègues parlementaires se joignent à moi pour féliciter les lauréats et les finalistes de l'édition 2021. Leur réflexion sur la politique québécoise nous enrichit toutes et tous collectivement, et je les en remercie », a indiqué M. Picard.

Les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale soulignent la qualité, la pertinence et l'originalité de livres qui abordent la politique québécoise et qui ont été publiés au cours de la dernière année. Les bourses remises totalisent 8 000 $.

Lauréat (5 000 $) Frédéric Lacroix

Pourquoi la loi 101 est un échec (Les Éditions du Boréal)

(Les Éditions du Boréal) Finaliste (1 500 $) Patrice Groulx

François Xavier-Garneau (Les Éditions du Boréal)

(Les Éditions du Boréal) Finaliste (1 500 $) Hugues Théorêt

La peur rouge. Histoire de l'anticommunisme au Québec, 1917-1960

(Les éditions du Septentrion)

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont attribués aux étudiants et étudiantes ayant présenté, également au cours de la dernière année, une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise portant sur la vie politique au Québec. Ils comprennent des bourses d'une valeur totale de 6 500 $.

Thèses de doctorat

Lauréat (3 000 $) Jean- Philippe Carlos

Le rebelle traditionaliste : une biographie intellectuelle de François- Albert Angers (1909-2003)

Université de Sherbrooke

Université de Finaliste ex æquo (500 $) Dave Guénette

L'exercice de la fonction constituante dans les sociétés fragmentées. Contribution à l'étude des procédures de révision constitutionnelle de la Belgique, du Canada et de la Suisse à travers le prisme du fédéralisme consociatif

Université Laval et Université catholique de Louvain

Université Laval et Université catholique de Louvain Finaliste ex æquo (500 $) Félix Mathieu

Les nations fragiles : trajectoires sociopolitiques comparées

Université du Québec à Montréal

Mémoires de maîtrise

Lauréat ( 2 000 $) David Carpentier

La métropole contre la nation? La politique montréalaise d'intégration des personnes immigrantes et le modèle québécois d'interculturalisme

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Montréal Finaliste (500 $) Maxime Colleret

La fonction sociale de l'université selon le patronat québécois, 1949-2012

Université du Québec à Montréal

Félicitations à l'ensemble des lauréats et des finalistes 2021!

Par ailleurs, l'appel de candidatures de la 20e édition aura lieu l'automne prochain. Les auteurs et auteures de même que les étudiants et étudiantes qui auront publié des œuvres sur des sujets liés à la politique québécoise, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, pourront les soumettre en vue de remporter l'une des bourses décernées au printemps 2022.

Surveillez nos publications sur les médias sociaux et visitez le site Internet de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec pour obtenir tous les renseignements nécessaires pour participer à la 20e édition.

