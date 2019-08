L'Assemblée des Premières Nations exprime ses condoléances à la famille de l'Aîné, Tony Cote

OTTAWA, le 2 août 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a aujourd'hui exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de l'Aîné hautement respecté, Tony Cote, un vétéran, un gardien du savoir, un défenseur des Premières Nations et l'ancien chef de la Première Nation Cote en Saskatchewan.

« Au nom du comité exécutif de l'APN, je présente mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Tony Cote, aux citoyens de la Première Nation Cote et à tous ceux qui l'ont connu et qui ont travaillé avec lui au fil des ans, a déclaré le Chef national, Perry Bellegarde. Nous nous souviendrons de l'Aîné Cote comme d'un dirigeant et d'un défenseur hautement respecté des droits des Premières Nations et des vétérans des Premières Nations, d'un homme qui a consacré sa vie aux jeunes des Premières Nations en s'assurant qu'ils aient de belles occasions d'aller de l'avant et de participer à des activités sportives et récréatives. M. Cote a joué un rôle de premier plan dans l'organisation des Jeux autochtones d'été de la Saskatchewan. En 2017, pour honorer son travail et ses accomplissements, ils ont été renommés comme les Jeux autochtones d'été et d'hiver Tony Cote (Tony Cote First Nations Summer Games et Tony Cote First Nations Winter Games). Il a aussi encouragé les jeunes autochtones à joindre leurs forces pour atteindre leurs objectifs. Nous lui rendons hommage, et nos pensées et nos prières vont à ses proches. »

L'Aîné Tony Cote est décédé le 31 juillet 2019, à l'âge de 84 ans. M. Cote était un survivant du pensionnat indien St. Philips et s'est joint aux Forces armées canadiennes à 17 ans. Il avait été élu chef de la Première Nation Cote et avait exercé un mandat de deux ans.

Le service commémoratif pour l'Aîné Tony Cote aura lieu le dimanche 4 août 2019, et les funérailles se tiendront auprès de la Première Nation Cote le lundi 5 août 2019, à 10 h.

