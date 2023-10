SINGAPOUR, le 13 octobre 2023 /CNW/ - Le cabinet de conseil Kearney et LUXASIA, principal créateur de marques omnicanales en Asie-Pacifique, viennent de publier un livre blanc intitulé « Unlocking hyper-growth in Asia luxury beauty landscape » (Débloquer l'hyper-croissance dans le paysage de la beauté de luxe en Asie), qui met en lumière les occasions, les défis et les solutions pour les marques de luxe en Asie. Le livre blanc révèle que l'Asie du Sud-Est et l'Inde sont sur le point de mener la prochaine « ruée vers l'or » dans le secteur de la beauté de luxe, atteignant un potentiel de marché de 7,6 milliards de dollars américains d'ici 2026, avec un TCAC prévu de 11 % entre 2021 et 2031.[1] Cette forte croissance devrait se poursuivre, la taille du marché ayant presque triplé en 10 ans.

Contrairement à la Chine, au Japon, à Singapour et à la Corée du Sud, les autres marchés d'Asie du Sud-Est et d'Inde sont relativement peu saturés, avec une présence limitée de marques internationales de beauté de luxe et de marques locales attrayantes, et avec un potentiel de hausse important pour les dépenses en beauté de luxe par habitant. À mesure que ces économies évoluent, les classes supérieures et moyennes devraient dépasser le milliard de personnes en 2026[2], et un plus grand nombre de consommateurs devraient passer de la masse au luxe. Il s'agit donc d'une occasion limitée, mais en or, pour les marques de beauté de luxe d'entrer sur le marché et de s'épanouir.

Cependant, tirer parti de la croissance demeure difficile en Asie du Sud-Est et en Inde en raison de la diversité des écosystèmes de marché. Aujourd'hui, les marques de luxe font face à six grands défis dans cette région fragmentée, y compris des réseaux omnidétaillants multidimensionnels, des préférences hétérogènes en matière de produits locaux, des approches de marketing divergentes, des cadres réglementaires difficiles, des paysages de chaîne d'approvisionnement coûteux et particuliers; et la sélection des partenaires au milieu de l'asymétrie de l'information.

En conséquence, le rapport décrit six impératifs d'exécution pour relever efficacement ces défis. Il s'agit notamment d'optimiser l'empreinte de la vente au détail pour créer des carrefours d'expérience à points de contact multiples; de tirer parti de la croissance continue du commerce électronique propre à chaque marché; de créer des capacités pour stimuler l'accélération du commerce social; de renforcer la compréhension des consommateurs locaux grâce à l'agrégation et à l'analyse des données; de tirer parti des partenaires logistiques pour bâtir un réseau robuste et souple; et de gagner avec les bons partenaires de création de marque omnicanale.

Siddharth Pathak, associé principal, responsable des industries de consommation et du commerce de détail pour l'Asie-Pacifique à Kearney, a déclaré : « L'Asie du Sud-Est et l'Inde devraient figurer à l'ordre du jour de tous les chefs de la direction mondiaux de produits de beauté de luxe, car ces marchés sont prêts à mener la prochaine étape de la croissance dans le secteur de la beauté de luxe. Pour se tailler une place sur le marché concurrentiel, les marques doivent avoir une stratégie cohérente pour se démarquer et tirer parti du pouvoir de la numérisation, de l'analyse des données et du soutien écosystémique afin d'améliorer leur offre et leur résilience globale. »

Le Dr Wolfgang Baier, chef de la direction du groupe LUXASIA, le confirme et ajoute : « Cette occasion en or pour capturer la croissance accélérée ne doit pas nous échapper. Les nouvelles marques doivent agir de toute urgence pour assurer la croissance de la plateforme. Les marques existantes sur le marché devraient rajeunir leur présence omnicanale, en ajoutant une plus grande agilité opérationnelle, afin de mieux naviguer dans l'évolution du marché. Forte de ses antécédents, de son vaste omniréseau et de son expertise en matière de création de marques, LUXASIA est prête à s'associer à toutes les marques de beauté de luxe pour assurer leur croissance et succès à long terme en Asie du Sud-Est et en Inde. »

