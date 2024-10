SINGAPOUR, le 1er oct. 2024 /CNW/ - SS'appuyant sur les idées et l'intérêt pour le secteur suscités par leur premier livre blanc l'année dernière, le cabinet mondial de conseil en gestion Kearney et LUXASIA, le principal créateur de marques omnicanales en Asie-Pacifique, a publié un deuxième livre blanc intitulé « India's massive untapped growth opportunity in luxury beauty (L'énorme opportunité de croissance inexploitée de l'Inde dans le secteur de la beauté de luxe). Ce rapport explore l'immense potentiel de croissance, les complexités et les défis du marché de la beauté de luxe en Inde, ainsi que les principaux espaces commerciaux propices au succès sur ce marché.

Le marché indien des produits de beauté de luxe, qui représente déjà un milliard de dollars, devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d'ici 2028 et quadrupler pour atteindre 4,0 milliards de dollars d'ici 2035. Avec un TCAC attendu de 14 %, l'Inde est l'un des marchés à la croissance la plus rapide en Asie et dans le monde. Cette croissance est tirée par le développement économique global du pays, une classe moyenne en plein essor et des consommateurs friands de produits de luxe, de plus en plus raffinés et désireux de se procurer des produits haut de gamme.

Bien que relativement petit par rapport à sa population, le marché de la beauté de luxe en Inde est sur le point de suivre la trajectoire de forte croissance que la Chine a connue au cours des 15 dernières années. Il est donc essentiel pour les marques de s'y implanter dès maintenant afin de se faire un nom, de gagner la loyauté des consommateurs indiens et de profiter de la vague de croissance imminente. Ce potentiel n'est pas passé inaperçu, puisque de nombreuses marques internationales se sont implantées en Inde ces dernières années pour profiter des avantages réservés aux pionniers.

Cependant, l'entrée sur ce marché est semée d'embûches. L'Inde est un marché complexe - un « pays aux multiples Indes ». Contrairement à d'autres pays asiatiques, la vaste géographie de l'Inde et sa diversité ethnique créent des préférences de consommation divergentes à travers le pays. Pour réussir, les marques doivent développer une série de stratégies spécifiques à chaque région (voire à chaque ville) plutôt que de s'en remettre à une stratégie générique ou à une stratégie de marché unique. En outre, les marques doivent faire face à des complexités opérationnelles et réglementaires telles que l'enregistrement et l'importation de produits, tout en optimisant leur chaîne d'approvisionnement.

Pour l'Inde en particulier, les trois piliers stratégiques doivent être pris en compte : la personnalisation de l'offre de produits, les stratégies de marketing régional ciblées et l'optimisation de la distribution omnicanale grâce à des partenariats stratégiques. Le dernier point est crucial pour dégager rapidement de la valeur, par exemple en tirant parti d'une équipe de vente nationale, notamment en formant, en déployant et en gérant un réseau dédié de conseillères en beauté dans divers environnements omnicanaux.

Karan Dhall, associé de la pratique Consumer Industry and Retail Practice de Kearney, a déclaré : « Le marché indien des produits de beauté de luxe se trouve à un moment charnière et s'apprête à connaître une croissance exponentielle. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour investir dans ce secteur. Les marques qui parviennent à surmonter stratégiquement ses complexités pourront non seulement s'y implanter solidement, mais aussi cultiver des relations durables avec une nouvelle génération de consommateurs de produits de luxe. »

Shashank Goel, associé principal chez Kearney, souligne : « Alors que nous assistons à une sophistication croissante des consommateurs et à un paysage économique vigoureux, il est évident que le moment est venu d'investir dans le marché indien de la beauté de luxe. Le succès dépendra d'une compréhension nuancée des préférences locales et de la capacité à personnaliser les offres pour répondre aux diverses exigences régionales. En fin de compte, les marques qui comprennent le pouls des consommateurs indiens seront celles qui prospéreront dans cet environnement dynamique. »

Satyaki Banerjee, chef d'exploitation du groupe, LUXASIA, qui est également le leader commercial global pour de nombreux marchés, dont l'Inde, a déclaré : « Malgré la complexité et l'hétérogénéité intrinsèques à l'Inde, il s'agit d'un marché extrêmement dynamique et attrayant pour la beauté de luxe. La croissance devrait s'accompagner d'un point d'inflexion brutal et non d'une progression graduelle au fil du temps. Les marques doivent être présentes sur le marché avant ces pics soudains. Il est impératif que les marques jouent le jeu à long terme et investissent dans la compréhension des consommateurs indiens, ainsi que dans l'écosystème omnicanal dynamique du marché. Cet effort doit commencer dès aujourd'hui. Compte tenu de l'évolution de la structure du marché, de sa complexité et de l'asymétrie de l'information, c'est en collaborant avec le bon partenaire que les gains seront le plus efficacement multipliés. »

Le Dr Wolfgang Baier, chef de la direction du groupe LUXASIA, affirme : « C'est maintenant qu'il faut s'implanter en Inde. Cependant, compte tenu des risques du marché et de la courbe d'apprentissage potentiellement coûteuse, les marques ont besoin du soutien d'experts pour assurer une présence croissante sur ce marché. « Après avoir assuré une croissance solide à de nombreuses marques en Inde jusqu'à présent, LUXASIA est prête à apporter son expertise et à s'associer à des marques internationales de produits de beauté de luxe pour une réussite à long terme sur ce marché prometteur. »

