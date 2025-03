MISSISSAUGA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - La GRC et L'ASFC ont annoncé aujourd'hui que quatre arrestations avaient été effectuées à Mississauga, en Ontario, après avoir déjoué des tentatives de faire passer en contrebande au Canada de la kétamine, un anesthésique dangereux.

Entre le 18 février et le 3 mars 2025, quatre personnes voyageant séparément sont arrivées à l'aéroport international Pearson de Toronto, toutes en provenance d'Europe. L'examen des bagages par les agents et agentes des services frontaliers de l'ASFC a permis de découvrir 154 kg de kétamine présumée dissimulée dans les valises des voyageurs, d'une valeur marchande estimée à 4 608 000 $.

La kétamine est une drogue inodore et incolore qui est utilisée comme anesthésique médical sous forme liquide, mais qui est souvent vendue illicitement sous forme de poudre. La prise de kétamine a plusieurs effets mentaux, physiques et à long terme. Lorsque consommée, elle peut déformer la façon dont une personne voit et entend et interfère avec sa perception de la douleur. En raison de ces effets, elle peut parfois être utilisée pour commettre une agression sexuelle.

L'ASFC a saisi la kétamine et arrêté les voyageurs. L'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC de la région du Centre a porté les accusations suivantes :

Alison Louise Olmes (63 ans), de Caledon , en Ontario , pour importation d'une substance contrôlée, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) , pour avoir introduit en contrebande 30,8 kg de kétamine présumée au Canada;

Courtney Linda Johanne Desbois (27 ans), de Toronto , en Ontario , pour importation d'une substance contrôlée, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) , pour avoir introduit en contrebande 31,8 kg de kétamine présumée au Canada;

Lamia Hamici (40 ans), de Montréal, au Québec, pour importation d'une substance contrôlée, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) , pour avoir introduit en contrebande 60 kg de kétamine présumée au Canada;

Britney Carolyn Allen (32 ans), de Whitby , en Ontario , pour importation d'une substance contrôlée, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), pour avoir introduit en contrebande 30,95 kg de kétamine présumée au Canada.

L'ensemble des accusés a été libéré sous caution et doit comparaître au Palais de justice A. Grenville & William Davis de Brampton, le 26 mars 2025 et le 9 avril 2025.

Citations

« Ces saisies sont un nouvel exemple du Plan frontalier du Canada en action et du partenariat efficace entre l'ASFC et la GRC pour mettre fin au trafic de drogue. La kétamine représente une menace importante pour la santé publique et nos agences d'application de la loi assurent la sécurité de nos collectivités, tant au Canada qu'à l'étranger. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La kétamine est un anesthésique puissant et son utilisation a été la cause de nombreux décès au Canada. La GRC agit pour protéger la population canadienne contre les drogues dangereuses qui nuisent à nos collectivités. L'importation d'un stupéfiant comme la kétamine est une infraction grave en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et une condamnation peut entraîner une longue peine de prison. »

-Inspecteur John McMath, agent responsable, Détachement de la GRC à l'aéroport de Toronto.

« La kétamine est une substance mortelle présentant un risque important pour la sécurité de la population du Canada et l'ASFC s'est engagée à sécuriser la frontière canadienne contre les menaces liées aux drogues comme celle-ci. Ces saisies illustrent le travail rigoureux de nos agents et agentes des services frontaliers ainsi que celui de nos partenaires de la GRC qui utilisent des méthodes de ciblage et de renseignement pour protéger la santé et la sécurité des citoyens du Canada. »

- Lisa Janes, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto

Quelques faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration .

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se sont engagées à intercepter et à enquêter sur les tentatives de contrebande à notre frontière et à faire obstacle au crime organisé.

La GRC appuie le mandat de l'ASFC aux points d'entrée en matière de menaces criminelles entrantes et sortantes par le biais d'enquêtes criminelles et de poursuites liées au trafic de stupéfiants.

Si vous avez des renseignements sur la contrebande, l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres activités criminelles, vous pouvez contacter la GRC de l' Ontario au 1-800-387-0020, la ligne d'assistance téléphonique gratuite et confidentielle de l'ASFC au 1-888-502-9060 ou de manière anonyme par le biais d'Échec au crime au 1-800-222-8477, en tout temps.

