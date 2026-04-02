RIGAUD, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie d'intégration au Collège de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à Rigaud, l'ASFC a célébré l'entrée en fonction de nouveaux agents des services frontaliers ainsi que de nouvelles équipes de maîtres-chiens détecteurs.

Cette cérémonie revêt un caractère particulier, puisqu'elle marque l'introduction des premières équipes canines de l'ASFC spécialisées dans la détection du fentanyl, une drogue hautement dangereuse qui représente une menace pour la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

La cohorte de 57 agents qui achève sa formation aujourd'hui comprend également 14 agents des services frontaliers embauchés dans le cadre de l'engagement du Canada à recruter 1 000 nouveaux agents de l'ASFC au cours des trois prochaines années. Ceux-ci contribueront notamment à lutter contre le trafic de drogues et d'armes à feu, à contrer le crime organisé et les pratiques commerciales déloyales et à assurer l'intégrité du système d'immigration canadien. Ils s'ajoutent aux 28 nouveaux agents déjà déployés dans le cadre de cet engagement national visant à améliorer la sécurité de nos frontières.

Ces mesures s'inscrivent dans le Budget 2025 et le Plan frontalier du Canada, lancé en décembre 2024 qui prévoit un investissement global de 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité des frontières et le système d'immigration, dont une part importante pour l'ASFC afin de bonifier ses opérations et moderniser ses outils de détection.

Citations

« La sécurité des Canadiens commence à nos frontières. Face à des menaces toujours plus complexes, doter l'ASFC de ressources pour agir efficacement est essentiel. Ces nouveaux agents des services frontaliers qualifiés et ces équipes de maîtres-chiens détecteurs, incluant les premières équipes canines de l'ASFC spécialisées dans la détection du fentanyl, représentent un investissement concret dans la sécurité de nos communautés. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Chaque agent des services frontaliers ayant complété sa formation aujourd'hui et équipe canine spécialisée intégrée à nos rangs renforce notre capacité à intercepter les drogues dangereuses comme le fentanyl et les autres menaces. La protection des Canadiens est une priorité pour l'ASFC. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

« Afin de contrer l'entrée de drogues illicites vers notre pays, il faut une approche à plusieurs niveaux. Le déploiement de ces nouveaux agents et maîtres-chiens détecteurs durcit nos frontières et protège nos collectivités. Félicitations à toutes les recrues, nous sommes très fiers de vous aujourd'hui. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl

Faits en bref

L'ASFC est la première ligne de défense du Canada avec plus de 1 200 points de service. Plus de 16 500 employés dévoués, comptant plus de 8 500 agents en uniforme, travaillent sans relâche pour empêcher l'entrée de marchandises dangereuses et de personnes inadmissibles dans le pays.

En 2025, l'ASFC a effectué 29 486 fouilles à l'aide de chiens détecteurs, découvrant 13 986 aliments, plantes et animaux à haut risque, ainsi que 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et de devises en espèces. Ce chiffre dépasse le total de 2024, qui était de 31 028 saisies de drogues, d'armes à feu et de devises.

En 2025, l'ASFC a signalé plus de 31 600 saisies de drogue, dont 2,8 kg de fentanyl.

L'ASFC dispose actuellement de plus de 80 équipes de maîtres-chiens détecteurs réparties dans divers points d'entrée à travers le Canada.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

L'ASFC embauchera 800 nouveaux agents des services frontaliers, chefs et surintendants, ainsi que 200 nouveaux agents qui joueront d'autres rôles opérationnels, comme des agents commerciaux, des agents de ciblage, des agents d'exécution de la loi dans les bureaux intérieurs, des enquêteurs criminels, des agents du renseignement, des chimistes, des ingénieurs et des agents de liaison internationaux. L'ASFC formera jusqu'à 10 cohortes par année pour respecter les engagements pris dans le budget de 2025 et le plan frontalier d'ici 2028-2029.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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