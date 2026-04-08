L'ASDQ réagit aux révélations sur les pratiques en soutien à domicile et propose des solutions concrètes

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - À la suite des informations publiées aujourd'hui par La Presse concernant des pratiques de sollicitation de patients en soutien à domicile, l'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) souhaite exprimer ses préoccupations et réaffirmer l'importance d'un encadrement rigoureux du secteur, dans l'intérêt des usagers et du réseau de la santé.

L'ASDQ tient à souligner que la grande majorité des fournisseurs de services à domicile travaillent de façon professionnelle et en collaboration étroite avec le réseau public. Les situations rapportées rappellent toutefois l'importance de maintenir des standards élevés et des pratiques cohérentes à l'échelle du système.

Mieux structurer le cadre pour soutenir la qualité des services

Dans une perspective de collaboration, l'ASDQ invite le Ministère de la Santé et des Services sociaux et Santé Québec à poursuivre les travaux visant à renforcer l'encadrement du soutien à domicile.

Deux mesures structurantes pourraient contribuer concrètement à cet objectif :

Mettre en place un processus d'accréditation des fournisseurs

Afin d'évaluer la qualité clinique, la gouvernance et les pratiques des fournisseurs, d'assurer le respect de standards élevés et de favoriser une meilleure intégration des partenaires au réseau public, tout en offrant davantage de transparence. Instaurer un tarif encadré pour les services à domicile

Pour assurer des conditions de travail compétitives, favoriser une concurrence basée sur la qualité et offrir une meilleure prévisibilité des coûts, tout en soutenant la stabilité des services.

S'inspirer de pratiques éprouvées ailleurs au Canada

En Ontario, le soutien à domicile repose sur des fournisseurs accrédités évoluant dans un cadre tarifaire structuré, permettant une organisation plus cohérente des services et des délais d'accès réduits.

Protéger les usagers et soutenir l'évolution du modèle québécois

Les usagers du soutien à domicile sont parmi les plus vulnérables de notre société. Il est essentiel de continuer à mettre en place des mécanismes qui favorisent à la fois la qualité, l'accessibilité et la pérennité des services.

L'Association réitère sa volonté de collaborer étroitement avec les autorités publiques afin de contribuer à l'évolution du modèle québécois de soutien à domicile.

À propos de l'ASDQ

L'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) regroupe des fournisseurs de services à domicile à travers la province. Elle œuvre à promouvoir des standards élevés de qualité et à soutenir le développement du secteur au bénéfice des usagers.

SOURCE Association des Soins à Domicile du Québec

Conatct: [email protected]