Les entreprises de soins à domicile saluent la nouvelle politique et tendent la main pour structurer un partenariat durable avec le secteur privé

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) accueille favorablement les orientations dévoilées aujourd'hui par la ministre Sonia Bélanger dans le cadre de la nouvelle politique sur les soins à domicile. Cette annonce constitue un pas dans la bonne direction pour améliorer l'accès aux services et répondre aux besoins croissants de la population québécoise.

Toutefois, l'ASDQ rappelle que l'urgence d'agir est bien réelle. Des dizaines de milliers de Québécois demeurent en attente de services essentiels à domicile, alors que des solutions éprouvées sont déjà offertes par les entreprises privées spécialisées. Chaque semaine, des personnes vulnérables restent hospitalisées inutilement ou sont privées de soins à domicile faute d'accès, ce qui accentue la pression sur le réseau public et les proches aidants.

Dans ce contexte, les partenariats avec les entreprises privées spécialisées ne sont plus optionnels mais nécessaires. Or, pour qu'ils puissent se déployer de façon structurée, sécuritaire et équitable sur l'ensemble du territoire, l'ASDQ estime qu'un processus d'accréditation clair et rigoureux doit être mis en place rapidement, à l'image de ce qui existe ailleurs au Canada, notamment en Ontario et en Alberta.

Un tel mécanisme offrirait aux établissements de santé des balises précises pour collaborer avec les entreprises privées, tout en garantissant des standards élevés de qualité et de sécurité pour les patients. Il permettrait notamment d'assurer la qualification et la vérification du personnel, la formation continue, la protection des renseignements personnels, des organisations structurées appuyées par des protocoles clairs, ainsi que la continuité des services et le suivi clinique.

Alors que seulement 10 % des besoins actuels en soins à domicile sont comblés et que la demande devrait augmenter de 69 % d'ici 2040, l'ASDQ appelle à une action rapide. Elle réitère sa pleine collaboration avec Santé Québec et le MSSS afin de mettre en œuvre sans délai un processus d'accréditation robuste et des partenariats durables, au bénéfice des patients, des proches aidants et du réseau de la santé.

À propos de l'ASDQ

Fondée en 2020, l'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) regroupe 20 entreprises spécialisées offrant des services de soins et de soutien à domicile partout au Québec. Elle œuvre à promouvoir des services accessibles, sécuritaires et de qualité, en collaboration avec le réseau public et communautaire.

