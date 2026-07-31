L'ARSF émet un avis d'intention à l'encontre de Trapper Goldsmith

TORONTO, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'application de la loi à l'encontre de Trapper Goldsmith (M.Goldsmith).

L'ARSF allègue que M. Goldsmith n'est plus apte à être titulaire d'un permis aux termes de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 (la Loi) parce qu'il s'est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d'agent d'assurance.

L'ARSF propose de révoquer le permis d'agent d'assurance-vie qui avait été délivré à M. Goldsmith.

M. Goldsmith a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de cet avis d'intention.

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Russ Courtney

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers