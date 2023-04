L'arrondissement de Ville-Marie adopte de nouvelles mesures d'apaisement et annonce la programmation 2023 de son Plan local de déplacement

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Poursuivant ses efforts pour assurer la sécurité de toutes et de tous et la qualité de vie de ses quartiers habités, l'arrondissement de Ville-Marie a adopté, lors du conseil d'arrondissement, de nouvelles mesures d'apaisement. Ces mesures s'inscrivent dans la programmation 2023 du Plan local de déplacement de Ville-Marie, qui établit les lignes directrices d'une mobilité durable et qui favorise la qualité des milieux de vie. Ce plan comprend des interventions sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et vise à réduire considérablement le transit automobile dans les rues résidentielles.

Fermeture de la rue Larivière à la circulation automobile, entre l'avenue De Lorimier et la rue Parthenais

Après diverses interventions sur le tronçon de la rue Larivière, entre l'avenue De Lorimier et la rue Parthenais, l'Arrondissement annonce la fermeture complète de ce tronçon au transit automobile. Dès cet été, des aménagements temporaires y seront installés, à l'aide de mobilier convivial et de végétation. De plus, un aménagement permanent sera déployé dès 2024, intégré au parc des Royaux. Cet été, les riverain(e)s et les partenaires du milieu seront invités à un atelier d'idéation pour imaginer le futur de cet espace.

Une programmation élargie pour 2023 pour l'ensemble du territoire

En plus des interventions d'apaisement saisonnières des années précédentes (saillies virtuelles, bacs à fleurs, bollards de rétrécissement) l'Arrondissement annonce les mesures supplémentaire suivantes :

Changements de sens de rue

Au total, cinq rues feront l'objet d'inversion de sens ou de mise à sens unique :

rue Fullum, vers le nord, entre les rues Ontario et Sherbrooke ;



rue Parthenais, vers le nord, entre les rues de Rouen et Sherbrooke ;



rue de Rouen, vers l'est, entre les rues Fullum et D' Iberville ;



rue Peel, vers le nord, entre René-Lévesque et Sherbrooke ;



rues Hope et Sussex, vers le sud, entre René-Lévesque et Tupper .





Ajout de 110 nouveaux dos d'âne permanents

Répartis dans l'ensemble de l'arrondissement, avec une attention particulière au secteur de Centre-Sud, les nouveaux dos d'âne permanents permettront de réduire la vitesse des automobilistes en plus d'améliorer la sécurité des usager(ère)s vulnérables.

Sécurisation des abords des écoles

Des mesures additionnelles seront également déployées aux abords des écoles pour assurer les déplacements sécuritaires des petits comme des grands. En fonction des besoins des différents secteurs, les interventions pourront inclure du marquage, de la signalisation additionnelle, des dos d'âne, certains changements de sens de rue et une fermeture de rue.





Aménagements locaux

En plus des rues qui feront l'objet de changements de sens, huit autres rues feront l'objet de réaménagements ou de fermetures.

Rue Saint-Christophe;



Rue Berthier;



Rue Sainte-Rose ;



Rue du Square-Amherst;



Rue Clark (intersection du boulevard De Maisonneuve);



Rue Ottawa (fermeture, entre les rues Queen et Prince);



Rue Larivière (fermeture, entre les rues De Lorimier et Parthenais);



Rue Sussex (fermeture, entre la rue Hope et le boulevard René-Lévesque).





Aménagement de nouvelles saillies de trottoirs permanentes aux abords de plusieurs intersections

Plusieurs mesures seront également en planification pour cette année et les années à venir, incluant des analyses visant l'implantation éventuelle d'une rue-école, la bonification du réseau cyclable local, la révision du plan de camionnage et la bonification du transport collectif.

« La sécurisation de nos milieux de vie est une demande portée par la population et qui fait partie de l'ADN de notre équipe. Nous sommes fiers d'accélérer la sécurisation des quartiers, qui profitera aux résident(e)s et aux visiteurs, ainsi qu'aux générations futures. Nous nous sommes fermement engagés à en faire plus et plus vite pour la sécurisation des déplacements piétons. Je remercie les équipes de l'arrondissement qui ont mis les bouchées doubles afin de réaliser, dès cette année, les mesures costaudes nécessaires à la sécurité des usagers les plus vulnérables de la route », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Comme conseillère de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, je suis fière de la mobilisation des équipes et de la population qui a contribué à l'annonce d'aujourd'hui. Nous sommes confiants que les mesures annoncées auront un impact significatif, notamment dans le quartier Centre-Sud, pour que nos rues résidentielles ne soient plus considérées comme des raccourcis. Il en va de la sécurité et de la quiétude de nos milieux de vie », a ajouté Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que ces mesures répondent directement aux objectifs du Plan d'action Vision Zéro de la Ville de Montréal et du Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie , qui visent tous les deux à atteindre zéro décès et blessé grave sur les routes.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Division des communications de l'arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Ville de Montréal, Relations médias, [email protected]