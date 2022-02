L'Arrondissement de Lachine sécurisera le secteur de l'école des Berges-de-Lachine

Un secteur achalandé autant par les piétons que par les automobilistes

Le secteur de l'école des Berges-de-Lachine est achalandé entre autres par la présence de commerces et du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, par des arrêts d'autobus de la STM et par le fait que la 34e Avenue constitue une voie d'accès au boulevard Saint-Joseph et de ses parcs riverains. La configuration des espaces de stationnement sur rue favorise la présence de plusieurs voitures garées en double aux heures d'arrivée et de sortie de l'école. Aussi, la configuration asymétrique de l'intersection et la longueur des traverses rendent les déplacements dangereux, malgré la présence de brigadiers et de patrouilles policières.

Une transformation complète du quadrilatère

Le projet consiste à réaménager toutes les intersections du quadrilatère de la rue Notre-Dame et de la 34e Avenue. Les mesures proposées sont l'aménagement de saillies de trottoirs et des changements de signalisation des endroits de stationnements et de la zone scolaire. Un déplacement des arrêts d'autobus est souhaité et sera discuté en concertation avec la STM. Les saillies de trottoir permettront aux piétons de traverser la chaussée plus rapidement tout en étant plus visibles pour les automobilistes ce qui facilitera le travail des brigadiers. La nouvelle configuration du quadrilatère, qui inclura des plantations, permettra de contrer les îlots de chaleur dans ce secteur.

Ce secteur fait partie du réseau de la Ville de Montréal, dont la compétence relève du conseil municipal. C'est pourquoi l'Arrondissement propose au conseil d'effectuer les travaux de réaménagement dans le cadre du PSAÉ de la Direction de la mobilité de la Ville de Montréal, pour approbation par le conseil de Montréal le 21 février. Un montant de 221 560 $ est prévu pour ces travaux, dont la réalisation est prévue de fin juin à septembre 2022.

Plusieurs mesures concrètes pour la sécurité aux abords des écoles et des parcs

Depuis quatre ans, l'Arrondissement a déployé plusieurs mesures d'apaisement de la circulation :

dos d'âne aux abords des parcs et des rues résidentielles près des écoles Victor-Thérien, Philippe-Morin, Martin-Bélanger, collège Sainte-Anne , collège Saint-Louis ainsi que dans des rues résidentielles

, collège ainsi que dans des rues résidentielles traverses à clignotement rapide (parc LaSalle , collège Sainte-Anne )

, collège ) modifications ou ajouts de feux de circulation (écoles Martin-Bélanger, Dalbé-Viau, Jardin-des- Saints-Anges et Collège Sainte-Anne )

et Collège ) mises aux normes d'intersections (écoles Martin-Bélanger et Dalbé-Viau)

traverses surélevées (collège Sainte-Anne )

) saillies de trottoirs (école Martin-Bélanger).

Ces mesures s'inscrivent dans une volonté de sécuriser, progressivement, les déplacements de l'ensemble des Lachinois.

